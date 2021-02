KfW-Förderreport 2020: 308,3 Millionen Euro Förderung für den Hochsauerlandkreis

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) als Förderbank des Bundes und der Länder informierte den heimischen SPD-Bundestagsabgeordneten Dirk Wiese über die Förderung von Mittelstand und Privathaushalten im Jahr 2020 in seinem Wahlkreis.

brilon-totallokal: Im Hochsauerlandkreis liegen die Förderzusagen erfreulicherweise bei 308,3 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vorjahr (146,7 Mio) sind sie um 161,6 Millionen Euro und somit um mehr als das Doppelte gestiegen.

„Besonders freut mich, dass sich im Bereich von Bauen und Wohnen für Privathaushalte weiter viel getan hat. Insgesamt flossen in diesen Bereich 95,9 Millionen Euro an Förderzuschüssen und Förderkrediten. Das Baukindergeld, das ja erst im September 2018 eingeführt wurde, wurde im Hochsauerlandkreis auch im Jahr 2020 für 398 Wohneinheiten abgerufen. Dabei lagen die Schwerpunkte wie bereits in den vergangenen zwei Jahren weiterhin auf energieeffizientem Bauen mit 66,5 Millionen Euro sowie auf dem KfW-Wohneigentumsprogramm mit 19,6 Millionen Euro. „Die Unterstützung der Familien beim Wohnen und Bauen durch den Bund ist ein wichtiger Baustein beim Einsatz für angemessene Wohnmöglichkeiten“, so Wiese.

Mit 1,5 Millionen Euro wurde die Infrastruktur im HSK gefördert. Außerdem gab es im HSK ebenso eine immense Steigerung um das nahezu Dreifache bei den Fördermitteln im Bereich des Mittelstands von 89,2 Millionen im Jahr 2019 und nun im Jahr 2020 auf 211 Millionen Euro. Davon beträgt die Fördersumme im Bereich der Gründerkredite 7,4 Millionen. „Das bestätigt die Innovationskraft unserer Heimat! Ich freue mich über die Förderung des Mittelstands. Der starke Mittelstand in unserer Region ist der Motor unseres Wohlstands und sorgt für Sicherheit bei den Bürgerinnen und Bürgern“, erklärt Wiese.

