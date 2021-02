Ein sonnenscheinarmer Januar und Regenmengen unter dem Durchschnitt

Durch die vielen tausend Erneuerbare-Energien-Anlagen zur Stromgewinnung mit Wind und Sonne ist die Stromerzeugung mit dem Wetter und dem Klima heute eng verknüpft.

Wind auf dem Kahlen Asten

Die Windstärke im Januar 2020 erreichte Werte zwischen 4 und 5 (rechnerisch 4,2) und max. 5,7 am 14.1.2020. 2021 zeigten sich die Werte zwischen 3 und 4 (rechnerisch 3,8). Trotz dem Orkan Goran am 21.01. mit 5,7 im Tagesmittel wurde keine hohe mittlere monatliche Windstärke erzielt.

Die Stromerzeugung aus Wind ergab im Jan. 2020 als Mittelwert die Leistung von 21,5 GW (Gigawatt), im Jan. 2021 als Mittelwert die Leistung von nur 15,5 GW. Diesen Unterschied kann man auch an den gemessenen Windstärken auf dem Kahlen Asten ablesen. Die Solarerzeugung erzielte 2020 im Monatsmittel 1,5 GW und 2021 nur 0,8 GW! An elektrischer Leistung im Mittel wurden 2020 59,8 GW gebraucht und 2021 etwa 59,1 GW.

Die Temperatur lag im Mittel bei minus 2,7 °C, die langjährige Vergleichstemperatur beträgt minus 2,9 °C. Es war also nur 0,2 Kelvin zu warm. An Regen fielen 132,5 mm. Nach dem im langjährigen Mittelwert sollten es 153,6 mm sein. Sehr trocken war der Januar 2020 mit nur 89,6 mm Niederschlag. Schnee lag auf dem Kahlen Asten an allen Januartagen. Die Schneehöhe erreichte im letzten Monatsdrittel 56 cm.

Daten: SMARD und DWD (ohne Gewähr)

Quelle: Dieter Frigger

