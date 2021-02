Fünf Goldmedaillen für höchste Braukunst

Ausgezeichnete Bierqualität überzeugt Experten

Die Warsteiner Gruppe nahm erneut erfolgreich an der internationalen Qualitätsprüfung für Bier und Biermischgetränke der DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) teil. Das Familienunternehmen erhielt jetzt vom Testzentrum Lebensmittel fünf Gold-Medaillen für Warsteiner Premium Pilsener, Warsteiner Herb, Warsteiner Grapefruit, Warsteiner Radler Zitrone und das Frankenheim Alt.

Qualität hat einen Namen

Zum wiederholten Mal kann die Warsteiner Gruppe mit ihren Produkten die DLG überzeugen. Im Jahr 2016 wurden das erste Mal Biere der Warsteiner Gruppe in die Qualitätsprüfung eingeschickt und von der DLG ausgezeichnet, in diesem Jahr werden gleich fünf Produkte mit der Qualitätsauszeichnung in Gold prämiert. „Wir sind stolz darauf, dass wir erneut für unsere hohe Produktqualität ausgezeichnet wurden. Mein Dank gilt unseren Brauern und Braumeistern, die täglich Biere auf gleichbleibend höchstem Niveau brauen und Biermischgetränke mit natürlichen Zutaten daraus herstellen“, sagt Frank Homann, Technischer Direktor Qualitätsmanagement der Warsteiner Gruppe und selbst gelernter Brauer. Thomas Burkhardt, Bereichsleiter im DLG-Testzentrum Lebensmittel ergänzt, „von der DLG prämierte Biere stehen für höchste Braukunst und höchsten Genuss. Alle Produkte wurden in neutralen Tests auf Basis wissenschaftlich abgesicherter Prüfmethoden von Bier-Experten untersucht. DLG-Prämierungen machen geprüfte Qualität transparent.“

Die DLG testest jedes Jahr rund 900 Biere und Biermischgetränke und überprüft ihre Qualität. Im Mittelpunkt der Test stehen die umfangreichen Analysen im Labor und die Sensorik. Dabei beurteilen die Bier-Experten des DLG-Testzentrums Lebensmittel alle relevanten Qualitätskriterien, wie etwa Geruch, Reinheit des Geschmacks, Qualität der Bittere, Vollmundigkeit, Schaum- und Geschmacksstabilität während der Lagerungszeit und die Frische des Produkts.