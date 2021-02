Online-Vortrag über Minimalismus

Mehr, mehr, mehr… oder darf es vielleicht auch ein bisschen weniger sein?

brilon-totallokal: Immer mehr Menschen haben momentan den Wunsch, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Dies führt zum Gedanken des Minimalismus.

In diesem Online-Vortrag am Donnerstag, 18. Februar, von 20.00 bis 21.30 Uhr erläutert Jennifer Merkel, wir der Minimalismus mehr Eigenzeit und Ausgeglichenheit ermöglicht. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der VHS Hochsauerlandkreis und der VHS vor Ort statt. Bei technischen Fragen unterstützt das Team der VHS BMO gern.

Weitere Informationen und Anmeldung in den Geschäftsstellen der VHS BMO (Brilon: 02961 6416, Marsberg: 02992 1280, Olsberg: 02962 3080) oder im Internet unter www.vhs-bmo.de.

