POL-HSK: Fahren unter Drogeneinfluss

2 Anzeigen wegen fahrens unter Drogeneinfluss

winterberg-totallokal: Bei zwei Verkehrsteilnehmern musste die Polizei eine Blutprobenentnahme anordnen, da der Verdacht bestand, dass sie unter Drogeneinfluss ein Fahrzeug geführt haben.

Arnsberg: Ein 31jähriger Mann aus Arnsberg fiel am 06.02.2021, 11.30 Uhr den Beamten am Gutenbergplatz in Arnsberg auf. Es ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln, sodass ein Drogenvortest durchgeführt wurde, welcher positiv verlief. Nach der Blutprobenentnahme wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige vorgelegt.

Medebach: In Medebach wurde am 05.02.2021, 14:05 Uhr ein 37jähriger Mann aus Medebach kontrolliert. Auch hier wurden die Hinweise auf Drogenkonsum durch einen Drogenvortest bestätigt. Nach der Blutprobenentnahme wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige vorgelegt.

