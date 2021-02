Valentinstag ganz analog

Blumen sind nach wie vor das schönste Geschenk

brilon-totallokal: Wie zeigen Sie einem geliebten Menschen am Valentinstag, dass er oder sie Ihnen wichtig ist? Am schnellsten und preiswertesten geht das heute natürlich mit dem Handy. Einfach ein paar Herzchen-Emojis 💖 💖 💖 getippt und via SMS oder Whatsapp verschickt – fertig! Wenn’s noch etwas anspruchsvoller sein soll, schreibt man vielleicht noch einen netten Spruch dazu. Für Inspirationen gibt es zahlreiche Internetseiten. Wie wäre es beispielsweise mit dieser Liebeserklärung: „Wenn du in den Himmel schaust und dir dort ein Sternchen klaust, gib ihm einen Kuss 💋 und denk an mich, denn das Sternchen, das bin ich 🌟.“ Oder mit einer Weisheit: „Die Liebe ist eine Baustelle, an der Tag und Nacht gearbeitet werden muss, ohne Aussicht darauf, das Werk je zu vollenden!“ Eigentlich ist damit doch alles gesagt … Im Netz oder bei Ihrem Messenger-Dienst finden sich darüber hinaus auch viele kostenlose Bilder oder Gifs zum Herunterladen speziell für den Tag der Liebe: Bärchen, die einander knuddeln, oder traurig dreinblickende Katzen mit „I love you“-Schildern. Ein kleiner Tipp am Rande: Versenden Sie von Ihrem Handy keine Bilder und Gifs, die Sie selbst zugeschickt bekommen haben. Bei einigen Messenger-Diensten erscheint dann nämlich beim Empfänger der Hinweis „Weitergeleitet“. Am Valentinstag sorgt das eher für gemischte Gefühle.

Wem diese modernen Kommunikationsformen zu digital, unromantisch oder gar stillos sind, verschenkt zum Fest der Liebenden am besten ganz analog und traditionell Blumen. Es müssen ja nicht immer Rosen sein – auf Dauer können die auch ein bisschen einfallslos wirken. Wie wäre es stattdessen in diesem Jahr einmal mit Anthurien? Die auffälligen, farbigen Hochblätter vieler Sorten haben die Form eines Herzens. Damit sind die exotischen Schönheiten doch wie gemacht für den Valentinstag … Es gibt sie ganz klassisch in leidenschaftlich leuchtendem Rot, aber auch in vielen anderen Farben: Von Violett über Rosa und Pistaziengrün bis hin zu Cremeweiß reicht die Palette. Auch mehrfarbige Sorten sind mittlerweile erhältlich. Anthurien lassen sich prima mit anderen Blumen oder Grün kombinieren, aber auch ein Strauß, der nur aus Anthurienstielen ohne Beiwerk besteht, hat seinen Reiz. Überholt ist übrigens die Vorstellung, dass am 14. Februar ausschließlich Frauen mit Blumen beschenkt werden. Auch Männer freuen sich über ein solches Zeichen der Zuneigung.

Wer trotz der eleganten Blumengrüße am Valentinstag nicht ganz auf die digitalen Medien verzichten möchte, kann ja ein Foto von der oder dem Liebsten mit dem Strauß oder ein gemeinsames Selfie bei Instagram und Co. teilen. Solche Bilder sind doch ein viel persönlicherer Liebesbeweis und ein ganz anderes Statement, als irgendwelche Bärchen-Gifs.

Quelle: GPP

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon