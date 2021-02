1&1 Versatel erschließt Briloner Gewerbegebiete mit Glasfaser

Gigabit-Internet für Brilon

brilon-totallokal: Düsseldorf/Brilon: 1&1 Versatel investiert in der Stadt des Waldes in den Ausbau seines Glasfasernetzes und ermöglicht Unternehmen in ausgewählten Gewerbegebieten den Zugang zu echtem Highspeed-Internet. Das besondere an der Initiative: Der Ausbau wird von 1&1 Versatel garantiert – unabhängig davon, wie viele Unternehmen sich für einen Glasfaseranschluss des Telekommunikationsanbieters entscheiden.

In Zeiten zunehmender Digitalisierung steigt die Nachfrage nach gigabitfähigen Internetanschlüssen und damit nach Glasfaser. Ob Cloud-Computing, standortübergreifende Vernetzung oder auch Machine-to-Machine-Kommunikation: Neue Technologien und digitale Innovationen bieten Unternehmen aus allen Wirtschaftsbereichen großes Potenzial zur Effizienzsteigerung. Grundvoraussetzung ist aber immer eine Internetanbindung mit entsprechend hoher Bandbreite.

Unternehmen in Brilon haben nun die Chance auf echtes Highspeed-Internet: Der Telekommunikationsanbieter 1&1 Versatel bindet in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung ausgewählte Gewerbegebiete im Briloner Stadtgebiet an sein Glasfasernetz an. Der besondere Clou: 1&1 Versatel spricht eine Ausbaugarantie aus. Anders als bei vielen vergleichbaren Initiativen ist der Ausbau nicht an das Erreichen einer bestimmten Quote geknüpft.

Internet in Höchstgeschwindigkeit

Glasfaser ermöglicht Internet-Geschwindigkeiten von bis zu 100 GBit/s und lässt damit andere Übertragungstechnologien im direkten Geschwindigkeitsvergleich weit hinter sich. Kupferleitungen (also DSL und Vectoring) schaffen höchstens 250 MBit/s, bei den Koaxialnetzen der Kabelanbieter ist im Download bei maximal 1 GBit/s Schluss, im Upload sogar schon bei 50 MBit/s. Damit ist Glasfaser die einzige Übertragungstechnologie, die den steigenden Bandbreitenbedarf auch langfristig abdecken kann. Ein Unternehmen in Brilon, das die Zeichen der Zeit frühzeitig erkannt hat, ist die Paul Witteler GmbH & Co. – das familiengeführte Traditionsautohaus mit mehreren Standorten im Sauerland setzt bereits auf einen hochperformaten Glasfaseranschluss von 1&1 Versatel.

„Unternehmen brauchen Internet in Gigabit-Geschwindigkeit. Somit ist eine gut ausgebaute Glasfaserinfrastruktur für Unternehmen als Standortfaktor immer entscheidender. Wir freuen uns, dass 1&1 Versatel den Glasfaserausbau in Brilon vorantreibt und unterstützen diese Initiative gerne. Neben den hiesigen Unternehmen wird davon auch der Wirtschaftsstandort Brilon profitieren“, so Oliver Dülme, Wirtschaftsförderer der Stadt Brilon.

Das kann auch Dr. Sören Trebst, Vorsitzender der Geschäftsführung von 1&1 Versatel, nur bestätigen: „Um die Chancen in der digitalen Welt nutzen zu können, brauchen Unternehmen Internet in Gigabit-Geschwindigkeiten und damit echte Glasfaseranschlüsse. Wir freuen uns, dass wir in Brilon jetzt die Voraussetzungen schaffen, damit Unternehmen die Potenziale der Digitalisierung voll ausschöpfen können.“

Den Unternehmen entstehen dabei keine Baukosten: 1&1 Versatel übernimmt im Aktionszeitraum die Kosten für die Tiefbauarbeiten, den Hausanschluss sowie die Installation und das Freischalten des technischen Equipments. In den nächsten Wochen erhalten Unternehmen in Briloner Gewerbegebieten von 1&1 Versatel passgenaue Gigabit-Angebote – je nach Unternehmensgröße und Bedarf. Bei Fragen steht Karl Lauf interessierten Unternehmen per Telefon unter 0201 8377-311 und per E-Mail unter [email protected] als persönlicher Ansprechpartner gerne zur Verfügung.

Über 1&1 Versatel 1&1 Versatel ist als Telekommunikations-Spezialist für Firmenkunden einer der führenden Anbieter von Daten-, Internet- und Sprachdiensten in Deutschland. Das Unternehmen ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der börsennotierten United Internet AG (ISIN DE0005089031). 1&1 Versatel betreibt eines der größten und leistungsfähigsten Glasfasernetze Deutschlands – es ist in über 250 Städten verfügbar. Aufgrund seiner leistungsstarken Infrastruktur und seines umfassenden Produktportfolios sowie der konsequenten Ausrichtung auf Firmenkunden ist 1&1 Versatel in der Lage, auch auf komplexeste Kundenanforderungen einzugehen. 1&1 Versatel forciert als Treiber der Gigabit-Gesellschaft den kontinuierlichen Ausbau des Glasfasernetzes für Deutschland.

