Widrige Wetterbedingungen: Müllabfuhr wird nachgeholt

Aufgrund der aktuellen Witterungsbedingungen kann die Müllabfuhr auch in der Stadt Olsberg nur eingeschränkt stattfinden.

brilon-totallokal: Darauf weist das beauftragte Abfuhrunternehmen Lobbe hin – und bittet um Verständnis, dass die Behälter nicht überall zu den gewohnten Terminen geleert werden können.

Schneeberge an den Straßenrändern und Glätte machen es den Fahrern zum Teil unmöglich, die Straßen mit den großen Müllfahrzeugen überhaupt zu befahren. Auch Fahrzeuge, die nicht ordnungsgemäß abgestellt worden sind, verhindern ein Durchkommen“. Die geplanten Abfuhren werden, soweit die Witterung dies zulässt, in den kommenden Tagen bis einschließlich Samstag nachgeholt. Die Tonnen sollten dafür einfach am Straßenrand bzw. auf dem Bürgersteig stehen gelassen werden.

Gleichzeitig bittet die Stadt Olsberg alle Bürgerinnen und Bürger, ihre Autos so abzustellen, dass sowohl Müllabfuhr wie auch Räumfahrzeugen nicht der Weg versperrt wird. Insbesondere ein Schneepflug, aber auch Entsorgungsfahrzeuge, benötigen einen weitaus größeren Arbeitsraum als Pkw – ebenso wie Fahrzeuge des Rettungsdienstes oder der Freiwilligen Feuerwehr, die im Ernstfall besonders schnell „vor Ort“ sein müssen. Sowohl die Stadt Olsberg wie auch das Entsorgungsunternehmen Lobbe bitten um Verständnis und setzen auf das Mitwirken der Bürgerinnen und Bürger, damit Müllabfuhr und Winterdienst in der aktuellen Lage ihre Arbeit möglichst gut verrichten können.

Quelle: Stadt Olsberg

