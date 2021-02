Valentinstag in der Ev. Stadtkirche Brilon

Zum Valentinstag hat sich die Ev. Kirchengemeinde Brilon etwas Besonderes einfallen lassen.



brilon-totallokal: Am Sonntag, dem 14. Februar in der Zeit von 14 – 18 Uhr kann in der Stadtkirche LIEBE mit allen Sinnen erlebt werden.

Es gibt auf einen Rundgang an verschiedenen Stationen Besonderheiten – auch zum Mitnehmen. Wenn Sie neugierg geworden sind, dann kommen Sie vorbei.

Auch hier gelten die vorgeschriebenen Corona-Schutzmaßnahmen.

