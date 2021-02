2. Auflage des umfangreichen Bildungsordners zur Fließgewässerökologie für die Sekundarstufe II

brilon-totallokal: Das Thema Ökologie lässt sich im Biologieunterricht der Sekundarstufe II sehr gut am Beispiel der Fließgewässer behandeln. Umweltfaktoren, Anpassungen an den Lebensraum, Bioindikation, Belastung und Schutz von Ökosystemen: all dies spiegelt sich in Fließgewässern wider.

In der Nähe fast jeder Schule befindet sich ein Bach oder ein Fluss, an dem Ökologie praxisnah erlebt werden kann. Wie dieses Thema im Unterricht praktisch und theoretisch behandelt werden kann, zeigt der Bildungsordner „Köcherfliegenlügen nicht! Materialien zur angewandten Fließgewässerökologie in der Sekundarstufe II“. Er enthält eine komplette Unterrichtsreihe zum Thema Fließgewässerökologie mit 16 Unterrichtseinheiten. Damit das erlernte Wissen auch praktisch angewendet werden kann, soll innerhalb der Unterrichtsreihe eine Exkursion zur Bestimmung des ökologischen Zustands eines Baches in Schulnähe durchgeführt werden.

Der Ordner enthält dazu eine detaillierte Exkursionsanleitung, einen Feld-Bestimmungsschlüssel, eine Interpretationshilfe und Unterrichtseinheiten, welche auf die Exkursion vorbereiten und deren Ergebnisse für den weiteren Ökologieunterricht nutzbar machen. Verschiedene Spiele helfen, das Erlernte mit viel Spaß zu festigen.

Die Materialien sind auf die curricularen Vorgaben des Biologieunterrichts für die Sekundarstufe II an Gymnasien und Gesamtschulen in NRW hin optimiert. Gleichzeitig sind die Bildungsmaterialien ein Beitrag zur EU-Wasserrahmenrichtlinie, die eine Verbesserung des Zustandes der Fließgewässer vorschreibt und eine Einbindung der Bevölkerung vorsieht. Die Schülerinnen und Schüler erkennen den Zustand ihres Fließgewässers und decken mögliche Defizite auf, denn „Köcherfliegen lügen nicht!“ und zeigen verlässlich die Gewässergüte eines Fließgewässers an.

Die Erstauflage des Ordners ist 2011 aus dem internationalen Umweltbildungsprojekt „AquaWis“ der Universität Duisburg-Essen und der Komenius Universität Bratislava, gefördert durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, den Ruhrverband, der NUA und die Stiftung Sauberes Wasser Europa, entstanden. In dem Projekt wurden die Materialien gründlich getestet und weiterentwickelt.

Der Ruhrverband hat gemeinsam mit der Universität Duisburg-Essen und in Kooperation mit dem Vulkan Verlag jetzt die zweite Auflage des Ordners fertiggestellt. Der Ordner kann beim Ruhrverband unter [email protected] zum Preis von 25,- Euro zzgl. Versand bestellt werden oder steht im Internet zum Download bereit.

https://www.wasserwissen.ruhr/lernmaterial/sekundarstufe-2/

Wer die Unterrichtsreihe komplett durchführen möchte, kann auch die Material- und Arbeitshefte zusätzlich im Klassensatz bestellen zum Preis von 1,- Euro pro Heft.

Quelle: Ruhrverband

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon