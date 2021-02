02962-881687- eine Telefonnummer, die Mut macht

In den evangelischen und katholischen Kirchengemeinden in Bestwig, Brilon, Marsberg, Medebach und Olsberg gibt es in der Fastenzeit wieder tägliche telefonische Impulse.

brilon-totallokal: Wer gern telefoniert und gute Gedanken für den Tag hören möchte, kann jeden Tag neu diese Telefonnummer wählen:

02962-881687. Pfarrerinnen, Pfarrer, Referenten und andere Mitarbeiterinnen aus den Kirchengemeinden, der Region und des Dekanats entfalten täglich Gedanken, die durch die Passionszeit begleiten und auf Ostern vorbereiten.

„In der Advents-und Weihnachtszeit war das ein gut nachgefragtes Angebot. Deshalb wiederholen wir es in der Fastenzeit“, sagt Regionalpfarrerin Kathrin Koppe-Bäumer. Das Angebot beginnt am Sonntag, 21. Februar und endet am Samstag, 3. April.

Fotocredits: @ Christoph Kloke

Quelle: Regionalpfarrerin Kathrin Koppe-Bäumer

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon