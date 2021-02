Stimmungsvolle Illuminierung

Flexibel steuerbares Beleuchtungssystem setzt Highlights im Außenbereich

brilon-totallokal: Garten und Terrasse bilden die perfekte Erweiterung des heimischen Wohnzimmers. Ob beim Grillfest mit den Nachbarn, beim Spielen mit den Kids, beim gemütlichen Beisammensein mit der Familie oder dem genüsslichen Gläschen zum Feierabend: Der Außenbereich wird das ganze Jahr hindurch gern genutzt und sorgt für entspannte Auszeiten vom Alltag.

Neben Wegen und Flächen, Pflanzen und Outdoor-Möbeln ist insbesondere für lauschige Abende die Beleuchtung des Außenbereichs essenziell für eine angenehme Wohlfühlatmosphäre. Das Unternehmen Rainpro – bekannt für seine smarten Beregnungsanlagen – hat auch hierfür die passende Lösung im Repertoire: Der neue FX Luminaire bringt facettenreiche Möglichkeiten für ein kreatives Beleuchtungsmanagement in die private Outdoor-Oase.

Das 12 V starke Garten-Beleuchtungssystem setzt Wege, Deko-Elemente, Büsche und Bäume gekonnt in Szene und sorgt mit seiner angenehmen Strahlkraft gleichzeitig für die richtige Portion Licht auf der Terrasse. Dank der Kompatibilität mit dem cleveren LUXOR Steuergerät sind Anwender in der Lage, ihre Gartenbeleuchtung einfach und komfortabel via Smartphone oder Tablet zu variieren. Das LUXOR Lichtsteuerungssystem beinhaltet drei Komponenten: Zoneneinteilung, Dimmen und Lichtfarbe. Über die Zoneneinteilung können Leuchten in voreingestellte Gruppen programmiert werden, sodass bei beginnender Dämmerung beispielsweise die Einfahrt zum Haus oder der Bereich rund um den Gartenteich beleuchtet wird.

Über die Dimmfunktion kann der gewünschte Helligkeitsgrad eingestellt werden. Die Lichtfarbe mit RGBW-Farbauswahl hält dank des vierkanaligen LED-Strips, der die Farben Rot, Grün, Blau und Weiß miteinander mischt, ein Spektrum von bis zu 30.000 Lichtfarben bereit. Auf diese Weise kann die Beleuchtung ganz flexibel und immer wieder neu der aktuellen Stimmung angepasst werden. Von dezentem Warmweiß für romantische Momente zu zweit über peppiges Rot für die ausgelassene Gartenparty bis hin zu kräftigem Grün, das die florale Pracht im Außenbereich zusätzlich unterstreicht, ist für jeden Anlass und jeden Geschmack die passende Farbvariante einstellbar. So lassen sich im wahrsten Sinne des Wortes Highlights im Garten setzen!

Bild: Stimmungsvolle Beleuchtung ist ein Muss für einen gelungenen Abend in der heimischen Outdoor-Oase.

Fotocredits: epr/Rainpro

Quelle: Rainpro Vertriebs-GmbH

