Handwerkskammer entlastet Betriebe

Beitragsveranlagung in den Frühsommer verschoben

brilon-totallokal: Die finanzielle Lage vieler Handwerksbetriebe in Südwestfalen ist durch die Corona-Pandemie recht angespannt. „Wir wollen die Mitgliedsbetriebe in schwierigen Zeiten im Rahmen des Möglichen entlasten“, unterstreicht Hauptgeschäftsführer Meinolf Niemand. Der Vorstand der Handwerkskammer Südwestfalen habe daher entschieden – im Rahmen seiner Möglichkeiten – den Mitgliedsbetrieben schnell und unbürokratisch zu helfen:

Nachdem die Vollversammlung im November bereits trotz Anstiegs der Kosten die Beitragsstabilität beschlossen hatte, werden in diesem Jahr nun zusätzlich die Beitragsbescheide erst im Mai mit dem Zahlungsziel 15. Juni 2021 versandt in der Hoffnung, dass dann eine Phase der wirtschaftlichen Erholung eingesetzt hat. „Damit verschaffen wir den Betrieben im Rahmen des Möglichen zumindest etwas Luft. Zudem werden wir Anträge auf Ratenzahlung oder Stundung sehr wohlwollend prüfen. Darüber hinaus soll – auch mit Blick auf das kommende Jahr – in der Vollversammlung im Frühjahr noch einmal intensiv beraten werden, wie auch im nächsten Jahr noch Entlastungen möglich sind“, verspricht Kammerpräsident Jochen Renfordt.

