Karneval mit Abstand in Rösenbeck

brilon-totallokal: „Rösenbeck helau, wie wir es kennen aus all den Jahren, werden wir in diesem Jahr leider nicht erfahren.“ konnte man in Rösenbeck am Wochenende lesen. Als zumindest kleinen Ersatz für Frauen- und Kinderkarneval, Büttenabend und Weiberfrühstück überlegten sich Schützenverein, Karnevalsgremium und KFD einige Aktionen zu Karneval.

Als Ersatz für den Kinderkarneval erhielten alle Kinder bis zur 4. Klasse eine Überraschungstüte mit Süßigkeiten, Luftschlangen, Luftballons und Malbildern. Gepackt vom Karnevalsgremium und gesponsert vom Schützenverein, konnten die Kinder so zuhause ihr eigenes kleines Faschingsfest feiern.

„Coroneval“ der Showtanzgruppe

Die Aktion des großen Büttenabends wurde digital in die Rösenbecker Haushalte gebracht. Ein halbstündiges Video zeigte Highlights aus vergangenen Jahren wie den „90. Geburtstag“, eine Rösenbecker Version des „Dinner for One“, mit Elisabeth Schäfer und Silke Hillebrand. Die beiden Witze erzählenden Bären „Babu und Bobu“ alias Klaus Weber und Torsten Schudelski waren ebenfalls zu sehen. Die Funkengarde sendete karnevalistische Grüße und wünsche viel Gesundheit. Die Showtanzgruppe drehte ein Video zum Thema „Coroneval“ zu der exklusiven Komposition von Tobias Mann, bekannt aus seiner ZDF-Show „Mann, Sieber!“.

Wer sich das Video ansehen möchte, kann dies jederzeit auf der Rösenbecker Homepage unter www.roesenbeck.de tun.

KFD startet Spendenaktion

Die KFD Rösenbeck ruft zu einer Spendensammlung für das Müttergenesungswerk auf. „Die Idee ist, dass man mit dem Geld, welches nicht beim Frauenkarneval oder Weiberfrühstück ausgegeben wurde, etwas Gutes tut und Frauen, Männer und pflegende Angehörige unterstützt“.

Ziel der Arbeit des Müttergenesungswerks ist es, die Gesundheit von Müttern, Vätern und pflegenden Angehörigen zu erhalten und zu fördern. Denn die immer komplexer werdenden Anforderungen und steigenden Erwartungen führen häufig zu Selbstüberforderung und körperlicher Erschöpfung. Entwicklungen, die die Gesundheit ernsthaft gefährden können. Die Corona-Pandemie zerrt noch einmal zusätzlich an den Kräften der Eltern und pflegenden Angehörigen. Durch Spenden können diese Familien unterstützt werden – z.B. mit Kuren, bei den Gepäck- oder Fahrtkosten oder mit fehlender Kleidung und Ausstattung.

Spende direkt im Dorf oder via Überweisung

Das Geld kann in die aufgestellten Spendendosen in Rösenbeck beim „Rösenbäcker“ oder auf dieses Konto (IBAN: DE14 4165 1770 0000 0562 83 / BIC: WELADED1HSL / Sparkasse Hochsauerland) gespendet werden. So erreichen alle Spenden auch genau diejenigen, die sie wirklich benötigen. Das Konto gehört zum Caritasverband Brilon e.V., in dem sich die Kur-Beratungsstelle des Müttergenesungswerks befindet. Betroffene können sich jederzeit dort melden. Weitere Infos unter: www.caritas-brilon.de.

Bild: An alle Rösenbecker Kinder bis zur 4. Klasse wurden Karnevalstüten mit Süßigkeiten, Luftschlangen, Luftballons und Malbildern verteilt.

