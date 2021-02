Online-Workshop bei der VHS BMO: Homeschooling ohne Stress – Tipps und Tricks für Eltern

Kommt Ihnen diese Situation bekannt vor? “Ich kann machen, was ich will, Janis hat einfach keine Lust seine Aufgaben zu bearbeiten.

brilon-totallokal: Er fängt erst gar nicht an und jeder Versuch, ihn zu motivieren, endet immer in einem Riesenkrach!” Eine Aussage, die man in ähnlicher Form von vielen Eltern hört. Eine andere Mutter berichtet: “Oft sitze ich mit Emma bis in den späten Nachmittag an ihren Aufgaben, aber wenn sie nicht alles schafft, habe ich Angst, dass sie den Anschluss verliert!” Viele Eltern fühlen sich überfordert durch den erhöhten Mehraufwand, den sie tagtäglich leisten müssen. Kennen Sie diese Gefühle auch und wünschen sich hilfreiche Tipps und Tricks für ein stressfreies Homeschooling für Sie und Ihre Kinder?

Als Mutter von zwei Kindern mit langjähriger Lerncoacherfahrung hilft Ihnen die Dozentin Bianka Kröger, Motivations- und Lernstrategien für ein harmonisches und stressfreies Familienleben während der Zeit des Homeschoolings und darüber hinaus zu entwickeln. In diesem Online-Workshop “Homeschooling ohne Stress” zeigt sie Ihnen bewährte Strategien und Methoden, damit auch Sie und Ihre Kinder entspannt durch die Zeit des Homeschoolings kommen.

Inhalte des Online-Workshops sind u.A.:

Strukturierungs- und Planungshilfen

Motivationsfördernder Umgang und Strategien

Kommunikationsstrategien

Richtig loben und belohnen

Der Online-Workshop findet am Donnerstag, den 25. Februar, von 20:00 bsi 21:30 Uhr statt. Anmeldungen sind telefonisch unter 02961-6416 (Brilon), 02992-1280 (Marsberg), 02962-3080 (Olsberg) sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

