CGH –Carneval im Corona-Jahr

Die Carnevals Gesellschaft Hoppecke 1861 e.V. hätte in diesem Jahr ihr 160-jähriges Bestehen gefeiert, wenn da nicht Corona gewesen wäre.

brilon-totallokal: Die erste große Prunksitzung im HSK findet alljährlich Mitte Januar statt. Doch statt der diesjährigen Jubiläumssitzung hatte der Vorstand der CGH einige Ideen für ein Karnevalsfest at home vorbereitet.

Beginnend mit dem Jubiläumsdrachenfutter, welches Mitte Januar an die Hoppecker Haushalte verteilt wurde, boten die Vorstandsmitglieder den Närrinnen und Narren eine CGH Wundertüte zum Kauf an. Die Hoppecker bestellten fleißig und konnten ihre Tüten pünktlich zu Weiberfastnacht, wo sonst traditionell das Tanzturnier für Garden-und Showballetts stattfindet, in Empfang nehmen. Die Aktion war ein voller Erfolg. Genau wie der Miniaturrosenmontagsumzug, dessen Prämierung am vergangenen Samstag stattfand. Den kreativen Köpfen in Hoppecke wurde dabei nur an einer Stelle Vorgaben gemacht. Das Schaustück sollte nicht größer als ein Wäschekorb werden. 17 Teilnehmer bastelten einfallsreiche Wagen und Fußgruppen. Die Gewinne aus dem örtlichen Handel konnten sich ebenso sehen lassen.

So bekommen die Erstplatzierten mit dem Motto „Hopp Hopp Helau-Im Jahr 2022 bei Bier und Brause machen wir ́ne Riesen Sause“ einen 111€ Gutschein für die Domschänke Hoppecke, die Zweitplatzierten mit dem Motto „Kaum zu glauben aber wahr: Dank Corona kreisen wir nun schon in ́s 3. Jahr“ einen Gutschein über 55€ bei der Fleischerei Ester und die Drittplatzierten mit dem Motto „Frisöre zu, die Mähne wallt, dennoch es im Tale schallt: Die CGH hat ́ne Geburtstagssause, doch leider ist Corona-Pause! Auch unfrisiert und virtuell, 160 Jahr-sensationell!“ einen 33€ Gutschein für das Blumenhaus Hotze. Alle Wagen und Fußgruppen können im Fenster in der ehemaligen Sparkassen Filiale in Hoppecke für zwei Wochen bewundert werden sowie auf www.carnevals-gesellschaft-hoppecke.de.

