Die kleine Eule findet einen Freund“ – Online-Bilderbuchkino

Die Stadtbibliothek Brilon lädt wieder zum „Online-Bilderbuchkino“ ein

brilon-totallokal: Am Donnerstag, den 25. Februar 2021 lädt die Stadtbibliothek Brilon wieder zum „Online-Bilderbuchkino“ ein. Um 17 Uhr erzählt Steffi über die Online-Plattform Webex von der kleinen Eule, die einen Freund findet. Im Bilderbuch von Susanne Weber und Tanja Jacobs ist es der Eule schrecklich langweilig. Zum Glück trifft sie die kleine Haselmaus, mit der sie wunderbar spielen kann.

Am Freitag, den 26. Februar 2021 wird die digitale Veranstaltung ein weiteres Mal morgens um 10 Uhr angeboten.

Familien, Kindergartengruppen und Betreuungsgruppen, die gerne teilnehmen möchten, melden sich bitte in der Stadtbibliothek Brilon an, entweder telefonisch unter 02961 / 794460 oder per Email unter [email protected]. Das Vorleseangebot richtet sich an Kinder im Vorschulalter.

Kontakt: Ute Hachmann, Leitung Stadtbibliothek Mail: [email protected]

Bild: Stefanie Kleinewalter, Mitarbeiterin der Stadtbibliothek Brilon, beim Vorlesen vor der Kamera.

