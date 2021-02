Programmierexpert*innen gesucht

Fachhochschule lädt zum virtuellen Programmierwettbewerb ein

brilon-totallokal: FH Südwestfalen ist Gastgeber für den Online-Programmierwettbewerb „Hash Code“ von Google am 25. Februar.

Im Februar beteiligt sich die Fachhochschule Südwestfalen zum zweiten Mal als sogenannter „Hub“ an der Qualifikationsrunde des Online-Programmier-Wettbewerbs „Hash Code“. Bei diesem von Google organisierten Wettbewerb treten am 25. Februar von 18.30 bis 22.30 Uhr weltweit mehrere tausend Teams von Programmierer*innen an und müssen innerhalb von vier Stunden für verschiedene Optimierungsprobleme eine möglichst gute Lösung finden. Die besten Teams qualifizieren sich dabei für die Finalrunde am 24. April.

Während sich im letzten Jahr die Teilnehmer klischeegemäß bei Pizza und Cola in der Iserlohner Hochschule trafen, findet der Wettbewerb dieses Mal weltweit rein online statt. Zwar geht dadurch das typische Flair ein wenig verloren, es wird andererseits aber einfacher mitzumachen.

Prof. Dr. Christian Gawron vom Studiengang Informatik möchte nicht nur die Informatikstudierenden der Hochschule zur Teilnahme motivieren, sondern auch die besten Programmierer*innen aus Südwestfalen: „Im laufenden Wintersemester haben sich unsere Informatikstudierenden mit den Aufgaben der letzten Jahre auseinandergesetzt. Dabei sollten etwa Diashows oder die Bestellung von Pizzas nach bestimmten Kriterien optimiert werden. Die Aufgaben sind eine schöne Herausforderung nicht nur für unsere Studierenden, sondern auch für Expert*innen aus Unternehmen oder Freiberufler*innen“.

Die Aufgaben der letzten Jahre sowie eine aktuelle Übungsaufgabe können auf der Homepage des Wettbewerbs heruntergeladen werden. „Die Aufgaben sind so gestaltet, dass es nicht möglich ist, innerhalb der vier Stunden die optimale Lösung zu finden. Vielmehr sind Wissen und Schnelligkeit gefordert, um ein Programm zu schreiben, das innerhalb der vorgegebenen Zeit eine gute Näherungslösung findet“, betont Prof. Gawron.

Wer sich also gemeinsam mit Gleichgesinnten am 25. Februar der Herausforderung stellen möchte, kann sich bis zum 24. Februar unter g.co/hashcode registrieren.

Der „Virtuelle Hub“ https://fh-swf.zoom.us/j/91211886489 ist ab 17.30 Uhr geöffnet, damit alle Teilnehmer*innen ausreichend Zeit haben, ihre Technik vorzubereiten. Vorab, gegebenenfalls auch kurzfristig vor Ort, können sich Teams von zwei bis vier Personen bilden. Bereits am 18. Februar um 17:00 findet ebenfalls unter https://fh-swf.zoom.us/j/91211886489 eine Trainingssession statt. Für Fragen zum Wettbewerb, zur Teilnahme und zur Veranstaltung steht Prof. Gawron gerne unter [email protected] zur Verfügung.

