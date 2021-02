Rücken-Yoga im Online-Workshop

Dieser Online-Workshop richtet sich an Anfänger und Geübte gleichermaßen und vermittelt Körperübungen (Asanas) für den Rücken.

brilon-totallokal: Die Asanas sind eingebettet in einer Anfangs- und Endentspannung und werden in Verbindung mit dem Atem langsam und achtsam ausgeführt. Zudem wird der Geist ruhiger, so dass Stress abgebaut und Entspannung eintreten kann.

Der Workshop findet am Freitag, 26. Februar, von 19.00 bis 22.00 Uhr über Zoom statt. Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon (Telefon: 02961 6416, E-Mail: [email protected]) oder im Internet unter www.vhs-bmo.de.

Fotocredits: Pixabay

Quelle: VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

