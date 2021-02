Schneemannchallenge am Grundschulverbund Thülen-Alme-Hoppecke

brilon-totallokal: Endlich liegt wieder Schnee! Schlitten fahren, Iglus bauen, Schneebälle werfen, im Schnee toben, … wie schön ist doch die Winterzeit. Leider können die Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen vom Grundschulverbund Thülen–Alme-Hoppecke dieses Vergnügen momentan nicht zusammen in der Schule genießen. Allerdings ist es wichtig, sich auch zuhause nach oder zwischen den Wochenplan-Aufgaben viel zu bewegen und nach draußen zu gehen. Deswegen rief der Grundschulverbund eine „Jeder für sich – alle zusammen – Challenge“ aus. Alle waren aufgerufen, Schneemänner zu bauen, ein Foto von sich und dem Schneemann machen zu lassen und es zur Veröffentlichung auf der Schulhomepage von den Eltern einschicken zu lassen.

Die Herausforderung wurde angenommen und es wurde eifrig gebaut: Große, kleine, dicke, dünne, schöne, gruselige Schneemänner und Schneefrauen, Schneemänner im Handstand und sogar Schneehunde wurden geformt. Auch wenn die durchkommende Wintersonne so manchem Schneegebilde schon wieder die Form genommen hat, waren nach kurzer Zeit schon über 130 lustige Fotos auf der Homepage des Grundschulverbundes zu bewundern. Schulleiterin Michaela Götte und Sportlehrerin Stefanie Menne freuen sich als Initiatorinnen der Aktion über die rege Teilnahme: „Es ist schön zu sehen, wie viele unserer Schülerinnen und Schüler sich mit ihren Familien für die Idee begeistert haben und ihre Verbundenheit zu unserer Schule auch während dieser Zeit der Distanz zeigten.“ Die Schneemann-Challenge hielt für die Schülerinnen und Schüler noch einen besonderen Anreiz bereit: Ab 100 Foto-Einsendungen gibt es für alle drei Standorte des Grundschulverbundes an einem Nachmittag hausaufgabenfrei – Challenge erfolgreich geschafft! Wann dieser Nachmittag sein wird, entscheidet das Schülerparlament, wenn alle wieder gemeinsam in der Schule sind!

Alle Fotos der Challenge sind zu sehen auf www.grundschule-t-a-h.de.

Fotocredits: Privat

Quelle: Grundschulverbund Thülen-Alme-Hoppecke, Schulleiterin Michaela Götte

Verfasser: Stefanie Menne und Michaela Götte

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon