Online-Kurs zur Einführung in den Umgang mit sozialen Medien

WhatsApp, Facebook und Instagram sind heute für viele kaum noch wegzudenken. Egal ob privat oder beruflich – ein großer Teil unserer täglichen Kommunikation geschieht über soziale Medien.

brilon-totallokal: Wer sie nicht nutzt, ist an manchen Stellen schnell “außen vor”. In diesem Online-Kurs am Samstag, 27. Februar, von 14 bis 17 Uhr erläutert die Referentin die wichtigsten sozialen Medien.

Erklärungen der grundlegenden Funktionen sollen den Teilnehmenden einen möglichen Einstieg erleichtern. Selbstverständlich werden die Chancen und die Risiken für Nutzer, der Datenschutz sowie die Mechanismen, die hinter diesen Plattformen stecken, genau erläutert.

Bei technischen Fragen im Vorfeld des Kurses unterstützt das Team der VHS BMO gern. Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS BMO (Brilon: 02961 6416, Marsberg: 02992 1280, Olsberg: 02962 3080) oder im Internet unter www.vhs-bmo.de.

