Soforthilfe für Heimatmuseen im ländlichen Raum startet

Aufgrund der hohen Nachfrage wird auch 2021 das Soforthilfeprogramm Heimatmuseen im Zuge der Förderung „Kultur im ländlichen Raum“ (BULE) fortgeführt.

brilon-totallokal: Gerichtet ist das Programm an regionale Museen, Freilichtmuseen, archäologische Parks und Träger von Bodendenkmalstätten im ländlichen Raum mit bis zu 20.000 Einwohnern.

„Das ist eine tolle Gelegenheit für alle Heimatmuseen im Sauerland“, so der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete und Fraktionsvize Dirk Wiese. „Die kulturelle Vielfalt auf dem Land ist genauso wichtig wie in Städten. Deswegen begrüße ich die Fortsetzung dieses Programms, da vor allem auch Heimatmuseen zur kulturellen Identität im ländlichen Raum stark beitragen.“

Gefördert werden können dabei z. B. Bau- und Modernisierungsmaßnahmen von Ausstellungsräumen und Depots. Ebenfalls förderfähig sind beispielsweise Investitionen in die Umsetzung von Gruppenprogrammen, in Verbesserungen der Barrierefreiheit oder in die Förderung von Diversität. Nach Möglichkeit soll zur Umsetzung der Maßnahmen ein ökologisch verantwortungsvoller Weg genutzt werden.

Die Fördersumme beträgt maximal 25.000 Euro bzw. maximal 75 Prozent der anerkennungsfähigen Ausgaben. Bewerben können sich die in Frage kommenden Einrichtungen bis zum 31. Dezember 2021.

Ausführliche Informationen zu den Teilnahmebedingungen und zum Bewerbungsverfahren gibt es im verlinkten FAQ-Dokument auf der Homepage von Dirk Wiese: dirkwiese.de

