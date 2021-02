Schüleraustausch USA und weltweit 2021: Ab sofort gibt es die AUF IN DIE WELT-Messen online

brilon-totallokal: Die gemeinnützige Stiftung Völkerverständigung bietet ab sofort Online-Messen mit Insider-Informationen zu Schüleraustausch und Auslandsjahr 2021

Wer ein Auslandsjahr plant benötigt vor allem zu folgenden Punkten unabhängige Informationen: Die Rahmenbedingungen, die Auswahl des Reiseziels, die Auslandsprogramme, die High Schools und die seriösen und leistungsfähigen Austauschorganisationen, Kosten, Finanzierung, Stipendien sowie die praktischen Reisevorbereitungen. Für die Diese Informationen stellt die gemeinnützige Stiftung Völkerverständigung in „normalen“ Zeiten auf den bundesweiten AUF IN DIE WELT-Messen zur Verfügung.

In Corona-Zeiten sind die Möglichkeiten zur Information eingeschränkt. Präsenzmessen können bis auf Weiteres nicht stattfinden; im Internet dominieren kommerzielle, auf Verkauf ausgerichtete Angebote. Daher bietet die gemeinnützige Stiftung Völkerverständigung jetzt die AUF IN DIE WELT-Messen auch online an. Die AUF N DIE WELT ONLINE-Messen bietet die Stiftung für Schüler, Eltern und Pädagogen dieselben Informationen wie auf den realen Messen: Insider-Informationen und den einfachen Vergleich der anwesenden Anbieter im persönlichen Gespräch.

Ab 27.02.2021 lädt die Stiftung alle jungen Leute und Familien regelmäßig zur Messe AUF IN DIE WELT / online. Die führenden seriösen Austausch-Organisationen, Schulberatungen und Sprachreiseanbieter informieren und beraten über Schüleraustausch und Gap-Year-Programme. Die Themen sind: High School, Internate, Privatschulen, Sprachreisen, Au Pair, Colleges, Ferien- und Sommercamps, Freiwilligendienste, Praktika, Studieren im Ausland und Work and Travel. Vorgestellt werden die Chancen in 50 Ländern weltweit. Aktuell bekommen die Besucher der Messe Informationen zur Corona-Entwicklung und den Aussichten in ihrem Traumziel.

Parallel zur Ausstellung gibt es Erfahrungsberichte ehemaliger Programmteilnehmer und Vorträge von Fachleuten. Die Deutsche Stiftung Völkerverständigung wird über die Schüleraustausch-Stipendien und weitere Finanzierungsmöglichkeiten informieren.

Die Teilnahme an den Messen ist kostenfrei, Eine einfache Anmeldung mit Name und Mail-Adresse reicht. Die Teilnahme ist mit Desktop-Rechner oder Notebook möglich. Damit können zwei Personen gemeinsam die Stände besuchen, so wie sonst auch normalerweise ein Elternteil mit dem Nachwuchs gemeinsam über die Messe flaniert und so sichergestellt wird, dass alle Aspekte eines Auslandsjahres betrachtet werden. Die innovative Technik-Plattform gibt das Messeerlebnis „wie im richtigen Leben“, mit Möglichkeiten zur persönlichen und vertraulichen Kommunikation und einer Lounge, um sich mit Beratern bzw. Freunden zu treffen und auszutauschen.

Als Vorbereitung für den Messebesuch bietet die Stiftung eine umfangreichen Überblick auf dem Schüleraustausch-Portal (www.schueleraustausch-portal.de) sowie ein kostenloses Webinar zu Schüleraustausch, Messen und Stipendien (www.aufindiewelt.de/webinar).

Wer sich gründlich mit allen Fragen befassen will, kann den Schüleraustausch Online Kurs der Stiftung nutzen. „Mit den Insider-Informationen aus dem Kurs können die Schüler und Eltern das Großprojekt Auslandsjahr zielgerichtet und zuverlässig vorbereiten, die kostengünstige Lösung und Finanzierungsmöglichkeiten finden“ so Dr. Michael Eckstein. Der Online-Kurs „AUF IN DIE WELT Schüleraustausch“ dauert knapp viereinhalb Stunden. Der Kurs wird auf der renommierten Bildungsplattform udemy gehostet. Die zeitlich unbefristete Nutzerlizenz ist für 79,99 Euro erhältlich. Der Zugang ist über die Website der Stiftung zu erreichen (www.aufindiewelt.de/kurs).

Die AUF IN DIE WELT online-Messen sind zu den Messezeiten über die Website der Stiftung zu erreichen. Dort gibt es auch die konkreten Termine, Zeiten und die Anmeldung: www.aufindiewelt.de/online.

Bild: Schüleraustausch: Die Auswahl ist groß

Fotocredits: Stiftung Völkerverständigung

Quelle: Stiftung Völkerverständigung

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon