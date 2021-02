Ein Gartenhaus, das alles kann – Sauna, Atelier, Hühnerstall oder BBQ-Outdoorküche: Design-Nebengebäude ist so vielfältig wie seine Benutzer es sind

brilon-totallokal: Mit den kleinen, an den Seiten offenen Hütten, wie sie im 19. und frühen 20. Jahrhundert entstanden, haben moderne Gartenhäuser kaum noch Ähnlichkeit. Neue Modelle sind flexibel in ihren Nutzungsmöglichkeiten und lassen Raum für Ideen. Ob einfaches Gartenhaus, angeschlossenes Outdoor-Wohnzimmer, Außenbüro, Atelier, Gartensauna, Hühnerstall oder BBQ-Outdoorküche – der Verwirklichung des persönlichen Gartentraumes steht heute nichts mehr im Wege.

Mit dem Design-Gartenhaus #Deluxe hat Cube fx einen Raum voller Möglichkeiten geschaffen für nahezu jede Gelegenheit, jeden Bedarf, jedes Hobby und jede Party. Das Deluxe Design-Nebengebäude bietet Platz für alles, was zur Gartenarbeit benötigt wird, vom Laubrechen bis zum Rasenmäher. Sieben verschiedene Standard-Größen sowie über 100 Konfigurationsmöglichkeiten zur Individualisierung ermöglichen noch viele weitere spannende Anwendungen. So kann die Cube fx #Deluxe Linie zur individuellen Wellnessoase für das private Grün umgestaltet werden. Ausgestattet mit einer inneren Glasfront und einer äußeren Glasfassade verwandelt sich das Cube fx Gartenhaus in eine Gartensauna mit einmaligem Blick auf den Garten.

Freunde des sommerlichen Grillgenusses kommen mit der BARBE-CUBE FX® Outdoor-Grillküche auf ihre Kosten. Diese Outdoor-Grillküche verbindet puristisches Design, hohe Funktionalität und maximale Leistung. Sie ist bei jedem Wetter voll nutzbar und bietet viel Platz für Freunde und Gäste. Auch als vollisolierter Hühnerstall aus Edelstahl lässt sich ein Modell der Cube fx #Deluxe Linie nutzen. Hygienische Materialien aus dem Industriebau garantieren Langlebigkeit, sind rostfrei und leicht zu reinigen.

Als Außenbüro überzeugt die Linie mit ihrer vom Boden über die Wände bis zum Dach vollisolierten und gut beheizbaren Wärmedämmung. Angenehm: Bodentiefe Fenster im Frontbereich lassen eine Extraportion Licht ins Haus – zu jeder Jahres- und Tageszeit. Alle Fenster sind doppelt verglast und die Rahmen bestehen aus einem Mehrkammersystem. Die Dachlast hält bis zu 100 kg/m2 Stand, sodass sich das #Deluxe Gartenhaus auch im Winter nutzen lässt. Selbsttragende Rahmen aus geschliffenem Edelstahl garantieren zudem Haltbarkeit und Wartungsfreiheit.

Bild: Büro mit Aussicht: Das neue Design-Gartenhaus schafft Raum für jede Gelegenheit, für jeden Bedarf. Als Außenbüro punktet es dank bodentiefer Fenster mit einmaliger Aussicht und einer Extraportion Licht.

