Corona-Virus: 112 Neuinfizierte, 50 Genesene, 44 stationär

In der Statistik des Hochsauerlandkreises sind nach dem Wochenende mit Stand von Montag, 22. Februar, 9 Uhr, 112 Neuinfizierte und 50 Genesene zu finden.

Die 7-Tages-Inzidenz beträgt 84,3 (Stand 22. Februar, 0 Uhr).

brilon-totallokal: HSK: Damit gibt es aktuell 348 Infizierte, 5.341 Genesene sowie 131 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Vergangene Woche ist ein 85-jähriger Mann aus Meschede gestorben, am 20. Februar eine 61-jährige Frau aus Marsberg und eine 84-jährige Frau aus Brilon sowie am 21. Februar ein 81-jähriger Mann aus Olsberg. Stationär werden 44 Personen behandelt, neun intensivmedizinisch und davon werden sechs Personen beatmet. Die Zahl aller bestätigten Fälle beträgt 5.820.

Im Kreisgebiet sind drei Krankenhäuser, sechs Einrichtungen und ein Ambulanter Dienst betroffen. Die Zahl der Neuinfizierten lässt sich zurückführen auf die erwähnten Ausbrüche und die sich daraus ergebenden Sekundärfälle im privaten und im beruflichen Umfeld.

Die Infizierten verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden:

Arnsberg (124),

Bestwig (19),

Brilon (60),

Eslohe (1),

Hallenberg (5),

Marsberg (51),

Medebach (1),

Meschede (26),

Olsberg (23),

Schmallenberg (8),

Sundern (19) und

Winterberg (11).

Quelle: Pressestelle Hochsauerlandkreis

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon