Diekmann als LWL-Personalausschussvorsitzender wiedergewählt

Wolfgang Diekmann, CDU-Kreistagsmitglied aus Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle bleibt Vorsitzender des Personalausschusses des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL).

brilon-totallokal: Das Westfalenparlament, dem er seit 2004 angehört, hat den Briloner in seiner ersten Sitzung nach der Kommunalwahl einstimmig wiedergewählt. Er ist seit 2014 Vorsitzender des LWL-Ausschusses. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) arbeitet als Kommunalverband mit mehr als 18.000 Beschäftigten für die 8,3 Millionen Menschen in der Region.

Der LWL betreibt 35 Förderschulen, 21 Krankenhäuser, 18 Museen sowie zwei Besucherzentren und ist einer der größten deutschen Hilfezahler für Menschen mit Behinderung. Er erfüllt damit Aufgaben im sozialen Bereich, in der Behinderten- und Jugendhilfe, in der Psychiatrie und in der Kultur, die sinnvollerweise westfalenweit wahrgenommen werden.

Quelle: Wolfgang Diekmann

