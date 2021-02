Mehr Planungssicherheit für Mehrgenerationenhäuser

Der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete und Fraktionsvize, Dirk Wiese, freut sich, dass die Bundesfamilienministerin, Dr. Franziska Giffey, eine neue Förderphase für Mehrgenerationenhäuser gestartet hat. Bundesweit werden rund 530 Häuser bis Ende des Jahres 2028 weiter gefördert.

brilon-totallokal: „Miteinander – Füreinander“ – das ist das Motto des neuen Bundesprogramms „Mehrgenerationenhaus“. Der Bund will auch im Jahr 2021 die rund 530 Mehrgenerationenhäuser in ganz Deutschland weiter fördern. Außerdem soll die Laufzeit der Förderung von zwei auf acht Jahre bis 2028 verlängert werden. Das Programm setzt dabei auf eine enge Zusammenarbeit der Mehrgenerationenhäuser mit ihren Kommunen.

Wiese erklärt dazu: „Das Bundesprogramm ist Teil des gesamtdeutschen Fördersystems, das insbesondere strukturschwache Regionen unterstützt. Auch bei uns im Sauerland sind die Mehrgenerationenhäuser mittlerweile unverzichtbarer Teil der sozialen Infrastruktur. Sie stärkten den Zusammenhalt vor Ort und haben gerade während der Pandemie gezeigt, dass soziale Nähe trotz räumlicher Distanz möglich ist Dass der Fortbestand auch unserer Mehrgenerationenhäuser im Sauerland damit nun sicher planbarer ist, freut mich besonders.“

Auch eine bessere digitale Ausstattung der Mehrgenerationenhäuser ist vorgesehen, da die Häuser wegen der Corona-Pandemie nur eingeschränkt arbeiten können. Dafür gab es in 2020 eine zusätzliche finanzielle Unterstützung von 1.000 Euro pro Haus vom Bund für technische Ausstattung. „Das wird auch in diesem Jahr weiter zur Verfügung stehen“, betont Wiese und appelliert an die Mehrgenerationenhäuser im Sauerland dies entsprechend wahrzunehmen.

