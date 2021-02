Talsperren im Winter 2020/2021

Rund um dieTalsperren im Sauerland im Februar 2021

brilon-totallokal: Wasser ist der wichtigste Grundstoff für uns Menschen und alle Lebewesen. Als Trinkwasser ist es „Lebensmittel Nr. 1“.

Die Flüsse, Seen und die Talsperren als Wasserspeicher bieten Platz für viele Tiere und Pflanzen. Wasser dient den Menschen beim Freizeitsport und zur Erholung. Auch die Industrie und Wirtschaft kann ohne Wasser nicht produzieren. Alle Raumfahrtorganisationen suchen an 1. Stelle auf dem Mars nach Wasser-Isotope in der Atmosphäre.

Auf dem Kahlen Asten fiel im Jahr 2020 nur ca. 75 % von der durchschnittlichen Regenmenge. Nach dem trockenen Jahr sind nun Anfang 2021 die Sauerländer Talsperren durch den Regen in den Wintermonaten und durch die Schneeschmelze wieder gefüllt. Der mittlere Füllstand aller Talsperren liegt am 24.02.201 bei 82,7 %.

Das niedrigste Wasservolumen hat der Hennesee mit nur 74,2 %. Die Listertalsperre hat 98 % Wasservolumen erreicht.. Die große Talsperre Möhnesee ist zu 74,9 % gefüllt und der flächenmäßig größte See, die Edertalsperre mit 90,1 %. Der Diemelsee erreicht am 24.02. einen Pegel von 374,5 m. Der Überlauf beginnt bei bei 376,2 m.

In der Kalenderwoche 6/2021 erzeugten alle Wasserkraftwerke in D einen Anteil von ca. 2,8 % am Stromverbrauch. In regenreichen Jahren wurde auch schon Werte um 3,6 % erreicht.

