Per Frischekick ins Gartenglück

So erhalten Terrassenmöbel neuen Schutz und Glanz für die Outdoor-Saison

brilon-totallokal: In den warmen Monaten halten wir uns am liebsten in draußen auf. Nicht umsonst gilt der Bereich um Terrasse, Garten & Co. als „grünes Wohnzimmer“. Entsprechend dieser Beliebtheit sollte er sich stets von seiner besten Seite zeigen. Dazu gehören selbstverständlich auch die Terrassen- und Gartenmöbel. Nach einem langen Winter sollten sie pünktlich zum Start der Draußen-Saison also wieder in neuem Glanz erstrahlen.

Mit den richtigen Helferlein ist das kein Problem. Haben etwa Kälte, Schnee und Wind besonders kräftige Spuren hinterlassen, lassen sich diese mit dem Intensivreiniger von Leinos gründlich beseitigen. Hierbei wird nicht nur effektiv Schmutz entfernt, sondern gleichzeitig auch Pilz- und Algenbefall. Neben den Möbeln gilt das übrigens auch für Terrassen, Zäune, Steinfliesen und Mauerwerk. Nachdem der Reiniger je nach Verschmutzungsgrad mit Wasser verdünnt und mit einem breiten Pinsel gleichmäßig aufgetragen wurde, werden die Flächen mit einer Bürste sorgfältig gescheuert und mit Wasser abgespült. Somit erstrahlen die Möbel erst einmal in ganz frischer Optik. Um diesen aber auch den gesamten Sommer über zu erhalten und damit gegen die Witterung in dieser Zeit resistent zu machen, sollte anschließend ein Schutzanstrich aufgetragen werden.

Speziell für alle unbehandelten oder geölten Hölzer im Außenbereich geeignet ist das Leinos-Teaköl. Da der Klassiker unter den Pflegeprodukten nicht-schichtenbildend ist, erhält er die lebendige Oberfläche des Holzes sowie die Farbgebung. Weil das Öl bewusst über keinen Pigment-Zusatz verfügt, enthält es keinen UV-Schutz. Diesen bekommen Gartenfreunde hingegen mit dem in drei Farbtönen erhältlichen Terrassenholzöl 236, das den Hölzern außerdem eine Tiefenimprägnierung verleiht und ihre natürliche Elastizität bewahrt. So ist das Mobiliar für den Außenbereich ausgezeichnet gegen die Unbilden des Wetters geschützt und der Sommer kann kommen. Übrigens: Ideal dafür geeignet, über den Winter ergrauten Outdoor-Möbeln wieder frische Farbe zu verleihen, ist der Leinos-Entgrauer. Mehr gibt es unter www.leinos.de.

Bild: Mit frischer Optik in die warme Jahreszeit: Ist das Outdoor-Mobiliar auf Vordermann gebracht, können Frühling und Sommer starten.

Fotocredits: epr/Leinos

Quelle: Reincke Naturfarben GmbH

