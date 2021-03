Digitales Event für Studierende: In 90 Minuten zum neuen Job

Bei „Meet ‘n’ Match“ bewirbt sich der Arbeitgeber bei Studierenden und Jobsuchenden – Neuer Termin mit der REMBE® GmbH Safety + Control aus Brilon am 11. März



brilon-totallokal: Das neue Online-Format “Meet ‘n’ Match – Dein Türöffner zum Job in Südwestfalen” will Studierende und Unternehmen in Südwestfalen auf unkomplizierte und spannende Art und Weise zusammenbringen. Dazu gehören ein digitaler Rundgang, ungewöhnliche und persönliche Einblicke von Mitarbeiter*innen und ein Vorstellungsgespräch als Krönung. In 90 Minuten können Studierende somit von ihrer Couch einen Job finden – „Meet ‘n’ Match“ macht es möglich. Am 11. März präsentiert sich die REMBE® GmbH Safety + Control aus Brilon.

Das Regionalmarketing-Team der Südwestfalen Agentur hat das neue Format mit der Hilfe von Hochschulen, Studierendenden und Unternehmen entwickelt. „Zu unseren Aufgaben im Regionalmarketing gehört es, Fachkräften zu zeigen, welche starken und interessanten Unternehmen hier zuhause sind und welche beruflichen Perspektiven sie in der Region haben“, sagte Marie Ting, Leiterin des Regionalmarketings Südwestfalen. „Das Format ‚Meet ‘n’ Match – Dein Türöffner zum Job in Südwestfalen‘ ist ein ganz niedrigschwelliges Angebot. Unternehmen können gezielt Mitarbeiter*innen finden und Bewerber*innen eine neue Stelle.“

Am 11. März 2021 stellt sich die REMBE® GmbH Safety + Control vor. REMBE® zählt zu den Weltmarktführern im Bereich Prozesssicherheit und Explosionsschutz im Anlagenbau. Namenhafte Kunden kommen aus der Chemie-, Pharma- und Lebensmittelproduktion, Öl- und Gasbranche, der Luft- und Raumfahrt sowie der holzverarbeitenden Industrie. „Diese vielseitige Aufstellung macht uns unabhängig und unsere Arbeit erfüllend, schließlich schützen wir mit den Industrieanlagen auch Mensch und Umwelt“, sagt Timo Liese, Chief Human Resources Officer bei REMBE®. „Wir freuen uns, bei ‚Meet ‘n’ Match‘ Menschen kennenzulernen, die nicht nur einen Beruf, sondern die Herausforderung suchen und dabei einer Tätigkeit mit höchsten Ansprüchen nachgehen wollen.“

In Pandemiezeiten bietet das digitale, 90-minütige Event ganz neue Möglichkeiten, um Unternehmen und Studierende zusammenzubringen. Der digitale Türöffner-Tag bei der Firma REMBE® besteht aus drei Teilen. Zunächst stellt das Unternehmen sich live bei einem digitalen Rundgang vor, bietet dabei Einblicke in seine Tätigkeiten, Räumlichkeiten und Arbeitsplätze. Im zweiten Teil tauschen sich Interessierte mit Mitarbeiter*innen aus. Ohne Beisein der Geschäftsführung lernen Bewerber*innen potenzielle Kolleg*innen kennen und erhalten ganz persönliche und authentische Einblicke in den Arbeitsalltag des Unternehmens. Im dritten und optionalen Part haben die Teilnehmenden Gelegenheit, ein Bewerbungsgespräch für ein Praktikum, eine Werkstudierendentätigkeit oder eine Stelle wahrzunehmen – und so vielleicht mit einem Job aus der Veranstaltung herauszugehen!

Anmelden für den digitalen Türöffner-Tag bei REMBE® GmbH Safety + Control können sich alle Interessierten bis zum 09.03.2021 unter www.match-suedwestfalen.com. Am Veranstaltungstag selbst, dem 11.03. 2021, heißt es dann nur noch: Einloggen und live dabei sein.

Die weiteren Termine für „Meet ‘n’ Match – Dein Türöffner zum Job in Südwestfalen“ im Überblick

11.03. REMBE ® GmbH Safety + Control, Brilon

GmbH Safety + Control, Brilon 26.03. Ferber-Software, Lippstadt

15.04. Hoppecke, Brilon

22.04. MEDICE, Iserlohn

11.05. Lachmann & Rink, Freudenberg

26.05. Infineon, Warstein

Das neue Format wurde im Regionalmarketing Südwestfalen im Projekt “Perspektive Südwestfalen 2.0” entwickelt. “Perspektive Südwestfalen 2.0” wird bis 2022 aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) unterstützt.

Bild: Beim digitalen Türöffner-Format “Meet ‘n’ Match” stellt sich am 11. März die Firma REMBE® GmbH Safety + Control online Studierenden und Jobsuchenden vor. Und vielleicht geht nach 90 Minuten ein*e Teilnehmer*innen mit einem Job beim Weltmarktführer aus Brilon nach Hause.

Fotocredit: Dominik Ketz

Quelle: Südwestfalen Agentur GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon