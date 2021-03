CDU Brilon unterstützt Patrick Sensburg

CDU Brilon schlägt Patrick Sensburg als Kandidat vor

brilon-totallokal: Die CDU Brilon schlägt der Kreis-CDU erneut Patrick Sensburg als Kandidat für die Bundestagswahl vor. Das ist das Ergebnis einer Sitzung des CDU-Stadtverbandsvorstandes am Freitagabend. Mit einem klaren Votum spricht sich der Vorstand für den amtierenden Bundestagsabgeordneten aus. Der Briloner Patrick Sensburg soll, so der Wunsch seines Heimatverbands, auch nach der Wahl im September die Interessen der Bürgerinnen und Bürger des Hochsauerlandkreises in Berlin vertreten.

Quelle: Thomas Becker – CDU Stadtverband Brilon

