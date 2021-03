Design trifft Umwelt – Klimaschonend produzierter Designboden als wohngesunde Basis für alle Räume

Ein Boden muss, genau wie unsere Umwelt, viele Belastungen aushalten.

brilon-totallokal: Im Alltag sind es die kleinen Dinge wie Müll sammeln, Wasser sparen oder ein bewusster Konsum, die jeder in sein Leben integrieren kann, um der Erde etwas Gutes zu tun. Doch wie sieht es im eigenen Zuhause aus? Kann auch die Einrichtung ihren Teil zum Umweltschutz beitragen? Damit nicht nur unser Planet, sondern auch wir selbst gesund bleiben, empfiehlt es sich, bei der Auswahl des Bodenbelags auf bestimmte Kriterien zu achten.

Damit ein Boden als gesundheitlich unbedenklich gilt, kommt es vor allem darauf an, dass weder PVC noch Schadstoffe oder Weichmacher darin verarbeitet worden sind. Das im Ruhrgebiet ansässige Familienunternehmen Koczwara bietet mit dem neuen CHECK green-Sortiment einen nachhaltigen Designboden „made in Germany“, der die Vorteile von Vinyl mit guter Umweltverträglichkeit und technischer Raffinesse vereint. Die klimaschonende Produktion bestätigen der „Blaue Engel“ und das Umweltsiegel des eco-INSTITUTS. Während die Kennzeichnung A+ gemäß der französischen VOC-Verordnung die höchste Raumluftgüte bestätigt, da keine Stoffe wie z. B. Lösemittel verdunsten können, hemmt die antibakterielle Oberfläche das Bakterienwachstum. Auch in feuchtigkeitsintensiven Räumen wie Küche oder Bad ist eine problemlose Verlegung möglich.

Für Schutz vor Wasserschäden sorgt dabei die Aqua-Stop-Trägerplatte, indem sie das Durchdringen von Flüssigkeiten verhindert. Die 0,8 mm starke, oberflächenversiegelte Nutzschicht erhöht die Strapazier- und Widerstandsfähigkeit und sorgt dafür, dass sich der Bodenbelag der Nutzungsklasse 33 auch im gewerblichen Bereich nutzen lässt. Die zur Auswahl stehenden, qualitativ hochwertigen Beläge überzeugen im Dielenformat in Eichen-Optik sowie als Fliesen, deren Oberfläche an Beton oder Schiefer erinnert. Der robuste, lichtechte Designboden sorgt also nicht nur für ein ansprechendes Zuhause, sondern garantiert vor allem langlebige Qualität. Die Verlegung geht schnell von der Hand und zaubert im Nu eine wohngesunde Wohlfühlatmosphäre in allen Räumen. Weitere Informationen zum neuen Sortiment gibt es unter www.check-floors.de sowie unter www.homeplaza.de.

Bild: Damit ein Boden als gesundheitlich unbedenklich gilt, sollte er weder PVC noch Schadstoffe oder Weichmacher enthalten. Die klimaschonende Produktion bei CHECK green bestätigen der „Blaue Engel“ und das Umweltsiegel des eco-INSTITUTS.

Fotocredits: epr/Koczwara-Vertriebs GmbH

Quelle: Koczwara Vertriebs-GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon