Parkplatz Schulstraße, Gewerbegebiet Auf der Heide und Sanierung der Bruchstraße Themen im Ausschuss

brilon-totallokal: Olsberg/Bigge: Mit einer ganzen Reihe von wichtigen Themen befassen sich die Mitglieder des Ausschusses Planen und Bauen in ihrer nächsten Sitzung am Donnerstag, 11. März. So geht es um den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Parkplatz Schulstraße“ in Bigge, der sich mit einem privaten Parkplatz der Elisabethklinik beschäftigt. Unter anderem schlägt hier die Stadtverwaltung vor, eine eine freiwillige, frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit durchzuführen.

Weiter auf der Tagesordnung: Das geplante Gewerbegebiet „Auf der Heide“ bei Gevelinghausen, die geplante Errichtung einer Ferienhausanlage am Hirtenweg in Elpe sowie ein Sachstandsbericht zum Beitband- und Mobilfunkausbau im Olsberger Stadtgebiet. Auch die Planung der Zufahrt sowie eines Parkplatzes für die Sekundarschule und die Kardinal-von-Galen-Grundschule in Olsberg sowie ein Beschluss für den Ausbau der „Bruchstraße“ in Bigge in den Jahren 2021 und 2022 werden diskutiert.

Die Sitzung des Ausschusses Planen und Bauen findet in der Schützenhalle Bigge statt und beginnt am Donnerstag, 11. März, um 17 Uhr. Die Zusammenkunft ist öffentlich – wie immer sind interessierte Bürgerinnen und Bürger willkommen. Um sich und andere zu schützen, muss während der Sitzung eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden. Wer nicht an der Sitzung teilnehmen möchte, findet im Nachgang eine Übersicht der Ergebnisse unter www.olsberg.de auf der Homepage der Stadt Olsberg.

