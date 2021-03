Ruhrverband verlängert Wassersportsaisons 2021 und 2022 auf seinen Talsperren

Maßnahme soll helfen, coronabedingte Erschwernisse für Segelvereine abzumildern

brilon-totallokal: Die Wassersportsaison 2021 auf den Talsperren im Sauerland hat noch nicht begonnen, doch bereits jetzt steht f est: Sie wird um gut zwei Wochen länger sein als in den vergangenen Jahren. Der Ruhrverband hat dem Wunsch zahlreicher Segelvereine entsprochen, den in der Freizeitordnung f estgelegten Schlusstermin f ür die Bootslagerung auf der Wasserf läche vom 15. auf den 30. November zu verschieben.

Diese vereinsf reundliche Regelung gilt sowohl in diesem als auch im kommenden Jahrf ür die Henne-, Möhne-, Sorpe-, Bigge-und Listertalsperre.Unverändert gültig bleibt dabei die in der Freizeitordnung f estgelegte Einschränkung, dass der Ruhrverband keine Gewähr f ür einen bestimmten Wasserstand in seinen Talsperren sowie f ür die Beschaf f enheit der Wasser-oder Uf erf lächen und der Zugänge zum Wasser übernehmen kann.

Wegen der Coronapandemie haben die an den Talsperren ansässigen Segelvereine gerade im Bereich der Jugendausbildung und Nachwuchsf örderung mit Einschränkungen zu kämpf en. Die Saisonverlängerung soll dazu beitragen, diese Erschwernisse f ür die Vereine abzumildern. Doch auch den Interessen aller anderen Wassersporttreibenden auf den sauerländischen Talsperren, die ebenf alls bereits 2020 durch Verbote des Vereinslebens und den Ausf all von Regatten in ihrer Sportausübungbeeinträchtigt waren, hof f t der Ruhrverband mit der Regelung entgegenzukommen.

Auch auf die jährliche Erhöhung der Plakettenentgelte wird der Ruhrverband f ür das Jahr 2021 verzichten. Dies hat der Eigentümer der großen sauerländischen Talsperren bereits Ende 2020 mit Blick auf die weiterhin andauernde Coronapandemie entschieden.

eginnen wird die Wassersportsaison auch in diesem und im kommenden Jahr wie gewohnt am 15. März. Ab diesem Tag ist die Bootslagerung auf der Wasserf läche gemäß Freizeitordnung wieder erlaubt.

