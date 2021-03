CRONENBERG: Druck aus NRW-Wirtschaftsministerium hat gewirkt

Gute Nachricht für die Wintersportregionen, Liftbetreiber und Skifahrer im Hochsauerland: Die Liftanlagen dürfen wieder öffnen.

brilon-totallokal: Nachdem Hessen bereits vorgelegt hatte, wird nun auch in Nordrhein-Westfalen die Öffnung der entsprechenden Anlagen durch die Landesregierung wieder ermöglicht.

“Dass der wichtige Wintersport wieder eine Chance hat in NRW ist vor allem dem Druck aus dem FDP-geführten Wirtschaftsministerium in Düsseldorf zu verdanken. Minister Pinkwart und Staatssekretär Dammermann haben die Argumente der Anlagenbetreiber gehört und ernst genommen. Ich habe hierzu auch zahlreiche Gespräche in den vergangenen Wochen und Monaten geführt und bei der Landesregierung für die überzeugenden Hygiene- und Sicherheitskonzepte bei uns vor Ort geworben. Umso mehr freue ich mich, dass es bald wieder losgehen kann. Je mehr geimpft und getestet wird, desto wichtiger ist es, zu unbürokratischen und pragmatischen Lösungen zu kommen. Hier hat das Wirtschaftsministerium Stärke bewiesen und einen klaren Schritt in Richtung Normalität gemacht”, so der heimische Bundestagsabgeordnete Carl-Julius Cronenberg.

