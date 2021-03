Kita-Beiträge für den Monat Februar 2021 um die Hälfte reduziert

Kreisausschuss beschliesst die Halbierung der Elternbeiträge

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis: Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 26. Februar einstimmig entschieden, die Elternbeiträge für die Betreuungsleistungen in den Kitas und in der Kindertagespflege im Jugendamtsbezirk des Hochsauerlandkreises um die Hälfte zu reduzieren. Grund hierfür war das eingeschränkte Betreuungsangebot auch im Februar wegen des Corona-Lockdowns. Das Land NRW hat bislang keine Entscheidung hinsichtlich der Übernahme der verbleibenden 50 Prozent getroffen. Der Beitragserlass wird von den Städten und Gemeinden umgesetzt. Wenn die Beiträge für Februar bereits gezahlt worden sind, wird die Erstattung mit den nächsten fälligen Zahlungen verrechnet.

Quelle: Pressestelle Hochsauerlandkreis / Bild: AdobeStock_65093194

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon