Digitaler Infoabend an der Lehranstalt für PTA in Olsberg

Ausbildung zum Pharmazeutisch-technischen Assistenten am Smartphone und Laptop erleben

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis/Olsberg: Die Lehranstalt für PTA in Olsberg lädt am Donnerstag, 18. März, 18 Uhr, interessierte Jugendliche und ihre Eltern zu einem digitalen Informationsabend in Form einer Videoveranstaltung ein.

Inhalte des Infoabends sind die Bestandteile der Ausbildung, Voraussetzungen, Informationen zum Berufsbild PTA und die Beantwortung von Fragen der Teilnehmer.

Unter www.hochsauerlandkreis.de Stichwort “PTA Infoveranstaltungen” finden Interessierte das Anmeldeformular für die Videokonferenz und erhalten im Anschluss den Veranstaltungslink per Mail.

