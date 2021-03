Plastikarmes Einkaufen und nachhaltige Ernährung – Tipps für den Alltag

“Plastikarm” und “Nachhaltigkeit” sind nicht nur aktuelle Trend-Schlagwörter. Vielmehr stehen sie für die Notwendigkeit, unser oftmals umweltschädliches Verhalten zu ändern.

brilon-totallokal: Die Konsequenzen unseres oft achtlosen Konsumverhaltens und die Schnelllebigkeit nehmen Auswirkungen auf unser Klima sowie globalisierte Zusammenhänge.

In diesem Online-Kurs donnerstags am 18. und 25. März bringt die Dozentin ein Bewusstsein hierfür beim Einkaufen und in der Alltagsgestaltung näher. Sie zeigt alltagspraktikable Tipps und Wege auf, um aktiv einen zukunftsorientierten Konsum mitzugestalten, ohne hierbei auf etwas verzichten zu müssen.

Der Online-Kurs findet jeweils von 19.00 bis 21.15 Uhr in Kooperation mit der VHS Hochsauerlandkreis und der VHS vor Ort statt. Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS Brilon (Telefon: 02961 6416, E-Mail: [email protected]) oder im Internet unter www.vhs-bmo.de.

