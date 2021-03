UpdateDeutschland – Brilon macht mit

Digitales Lernen, klimaneutraler Konsum oder Chancengleichheit

brilon-totallokal: Jeder Einzelne hat in der Corona-Krise erlebt, was nicht funktioniert. Was wir in unserem Land besser machen müssen und wo jetzt unser Handeln gefragt ist. Fallen wir in die alte Normalität zurück oder starten wir in die Zukunft?

Bei UpdateDeutschland arbeiten Bürgerinnen und Bürger mit Bund, Ländern, Kommunen und Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft an Lösungen für die großen Herausforderungen unserer Zeit. Vom 19. bis 21. März 2021 kommen alle bei einem digitalen 48h-Sprint zusammen, verbinden die Ideen und arbeiten an bestehenden oder neuen Lösungen. Alle sind aufgerufen mitzumachen!

Die Stadt Brilon ist eine von deutschlandweit ca. 50 Kommunen, die sich zur Teilnahme an diesem innovativen Format unter der Schirmherrschaft des Bundeskanzleramtes entschieden haben.

Die Stadt Brilon hat für dieses Projekt folgende Herausforderungen eingereicht:

Wie können wir die Erfahrungen der Coronazeit als Chancen für den attraktiven Lebens- und Wirtschaftsstandort Brilon nutzen? Wie können wir die Innenstadt eines Mittelzentrums im ländlichen Raum unter Förderung, aber nicht alleiniger Fokussierung auf den Einzelhandel attraktiv und zukunftsfähig gestalten? Wie können wir die in der Coronazeit entstandene Distanzgewohntheit überwinden und dem ursprünglichen Ziel von Dritten Orten (Bibliothek, Familienzentren, Gemeindezentren) und Volksfesten eine Zukunft bieten?

Vom 19. bis 21. März 2021 kann jeder Interessierte, aber auch Vereine und Verbände teilnehmen und an Lösungen (auch für die Briloner Herausforderungen) mitarbeiten.

Die ersten Briloner Anmeldungen für den 48h-Sprint liegen bereits vor, darunter auch die von Bürgermeister Dr. Bartsch, der betont: „Die von uns formulierten Herausforderungen bringen ganz konkrete Sorgen zum Ausdruck, die uns in Brilon, aber die natürlich auch andere Städte umtreiben. Ich hoffe, dass viele mitdiskutieren, Ideen einbringen und Impulse für Lösungsansätze geben.“

Mehr zum 48h-Sprint, zur Idee und zu den vielen Beteiligten von UpdateDeutschland auf der Website: www.updatedeutschland.org

Ansprechpartnerin in Brilon ist Ute Hachmann. Tel. 02961 / 794-110 oder [email protected]

