Die Maus feiert Geburtstag im Spatzennest

Wer kennt sie nicht? Egal ob jung oder alt, jedem ist „die Sendung mit der Maus“ bekannt.

brilon-totallokal: Anlässlich des 50-jährigen Geburtstags der Maus veranstaltete der Kiga Spatzennest in Messinghausen einen „Maustag“. Dabei begleitete die Maus in Form eines Stofftiers die Kinder über den Vormittag. Zu Beginn begrüßte sie die Kinder und alle tanzten gemeinsam zu dem Maus-Geburtstags-Lied von Mark Forster. Außerdem wurden Ausmalbilder angemalt und ein Buch über die Maus gelesen. Zum Abschluss schauten sich alle einen Zusammenschnitt voller lustiger Maus-Clips an. Alle waren sich schließlich einig, die Maus ist lustig – und ganz schön schlau.

Quelle Text und Bild: Kindergarten Spatzennest, Brilon-Messinghausen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon