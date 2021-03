Stadtbibliothek Brilon stellt sich digital neu auf

Dank einer Bundesprojektförderung konnte die Stadtbibliothek Brilon in den letzten Monaten ihren Webauftritt komplett erneuern.

brilon-totallokal: Die Website, die Anfang März live geschaltet wurde, bildet nicht nur das vielfältige Angebot der Bibliothek ab, sondern führt die Nutzerinnen und Nutzer auch auf neue und außergewöhnliche Weise durch die Online-Inhalte.

„Uns ging es darum, nicht nur das reine Angebot der Bibliothek abzubilden. Stattdessen haben wir genau hingeschaut: Was brauchen die Menschen? Wie suchen sie nach Informationen und wie können wir ihnen das Finden möglichst einfach machen?“, erklärt Marius Pietsch (Leitung Design, Agentur Field), der die Website mit seinem Team konzipiert und umgesetzt hat.

Die neue Website fasst an vielen Stellen Informationen zu Themengruppen zusammen, die die Bibliotheksbesucher interessieren. Zudem ließ sich die Agentur von aktuellen Apps inspirieren. „Wir wollten, dass die Nutzer schnell und intuitiv das finden, was sie suchen. Moderne Apps, z.B. von Streaming-Anbietern und Mediatheken waren unsere Vorbilder, auch was die Nutzung übers Smartphone angeht.“

Das passt zu den Veränderungen, die die Bibliothek in den letzten Jahren durchlaufen hat: Neben den klassischen analogen Medien spielen auch digitale Medien bis hin das Streamen von Filmen eine immer wichtigere Rolle. „Bei aller Veränderung ist unser Anspruch dabei aber immer gleichgeblieben: Wir schaffen einen wirklichen Mehrwert und sind persönlich für unsere Kunden da.“, sagt Ute Hachmann, Leiterin der Bibliothek Brilon. Dieser Mehrwert zeigt sich auch in den zahlreichen Medientipps der Mitarbeiterinnen, mit denen die Beratung vor Ort in die digitale Welt überführt wird.

Mit der Digitalagentur Field Interactive stand dem Team der Bibliothek ein lokaler Partner zur Seite, der nicht nur Design und Programmierung übernahm, sondern von Anfang an konzeptionell beteiligt war. „Wir sind stolz, der Bibliothek in unserer Stadt zu einer neuen und innovativen Website verholfen zu haben“, so Christoph Voß, Geschäftsführer von Field.

Möglich wurde die Umsetzung der neuen Website durch die Förderinitiative des Bundes „Vor Ort für Alle”. Sie richtete sich im vergangenen Jahr an alle Bibliotheken im ländlichen Raum. Das Soforthilfeprogramm des dbv wird durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) im Rahmen des Programms „Kultur in ländlichen Räumen“ gefördert. Die Mittel hierfür stammen aus dem Bundesprogramm „Ländliche Entwicklung“ (BULE) des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft.

Das Team der Bibliothek Brilon um Ute Hachmann zeigt sich nach dem Launch der Website begeistert: „Wir begreifen uns als Bibliothek für alle, und das macht nun auch unsere Website erlebbar.“ Die neue Webseite ist unter www.stadtbibliothek-brilon.de erreichbar.

Bild: Charlotte Böddicker und Ute Hachmann von der Stadtbibliothek Brilon mit dem Team der Digitalagentur Field.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

