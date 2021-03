Aberglaube zwischen Religion und Lebenshilfe

Ein bisschen abergläubisch sind wir doch alle

brilon-totallokal: Von Aberglaube wird sich kaum einer völlig freisprechen können, denn so ein bisschen davon schlummert doch in den meisten Menschen. „Wenn am Freitag den 13 eine schwarze Katze…“ lautet am Samstag, 20. März, von 11.30 bis 13 Uhr der Titel eines Vortrags von Andreas Hahn. Der Pfarrer ist Beauftragter für Sekten- und Weltanschauungsfragen der Evangelischen Kirche von Westfalen.

Der interaktive Vortrag stellt Beispiele von Magie, Mantik und Zauberei aus Geschichte und Gegenwart vor und diskutiert Funktion sowie Grenzen und Probleme im Blick auf heutige Lebensorientierung und ordnet Aberglaube zwischen Religion, Wissenschaft und Lebenshilfe ein.

Die Veranstaltung ist eine Kooperation der Evangelischen Erwachsenenbildung im Kirchenkreis Soest-Arnsberg mit dem „Inner Wheel Club Soest am Hellweg“. Die Leitung hat Lena Husemann. Anmeldungen erfolgen über [email protected]. Nach erfolgter Anmeldung wird zeitnah der Zugangslink mitgeteilt.

