So geht die Steuererklärung für Rentner

Bund der Steuerzahler NRW bietet kostenloses Webinar für Senioren an

brilon-totallokal: Düsseldorf: Wie geht das mit der Steuererklärung? Noch immer ist die Unsicherheit bei Rentnern groß. Der Bund der Steuerzahler NRW hilft mit kostenlosen Webinaren weiter und hat wegen der großen Nachfrage extra ein Webinar für Senioren im Siegerland und in Ostwestfalen-Lippe eingerichtet.

BdSt-Steuerexperte Hans-Ulrich Liebern erklärt in einem Webinar am Freitag, 19. März 2021, von 15 bis 16.30 Uhr, was Rentner bei der Steuererklärung beachten müssen und beantwortet Fragen. Wer teilnehmen möchte, meldet sich bitte beim BdSt NRW telefonisch an unter 0211/99 175-62 oder per E-Mail an [email protected] und erhält dann eine E-Mail mit dem Teilnahme-Link zum gewünschten Webinar.

Bild: BdSt-Steuerexperte Hans-Ulrich Liebern informiert rund um die Steuererklärung für Senioren.

Fotocredits: Oliver T. Müller / BdSt NRW

Quelle: Bund der Steuerzahler NRW

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon