Woche der Ausbildung: Digitales Elterncafé am 17. März

Netzwerk Karriere-hier informiert im Rahmen der Aktion „Perspektive Ausbildung – Chancen 2021“ Eltern digital über Ausbildung



brilon-totallokal: Die Aktionswoche der Ausbildung bietet Eltern die Möglichkeit, sich über die berufliche Ausbildung zu informieren. Am 17.03. findet erstmals ein gemeinsames digitales „Elterncafé“ statt, bei dem Eltern die Vielfalt der Ausbildungswege in Handwerk, Handel, Industrie und Dienstleistungen kennenlernen können sowie Einblicke in Karriereperspektiven erhalten.

Tanja Schubert, Geschäftsführerin operativ Agentur für Arbeit, wird die Teilnehmer/innen begrüßen. Moderiert wird das Elterncafé von Carolin Linke (Radio Sauerland).

Talkgäste:

Andrea Pusch, Ausbilderin, Interprint GmbH, Arnsberg

Andrea Greifenhagen, Personalerin, ASO GmbH, Lippstadt

Karola Kahle (Berufsberater/-in Sek II)

Jonas Pomberg, Hörakustiker Azubi, Rottler Arnsberg

Peter Schnettler, Ausbilder Elektro Kramer, Meschede

Christina Baganz, Lehrerin, StuBO Koordinatorin

„Eltern sind wichtige Ratgeber ihrer Kinder bei der beruflichen Orientierung. Wichtig ist, dass der Ausbildungsberuf den Talenten des Kindes entspricht. Unklare Berufsvorstellungen sind oft das größte Ausbildungshemmnis. Wir möchten dem entgegenwirken, indem wir nicht nur die Jugendlichen informieren, sondern auch ein spezielles Angebot für ihre Eltern schaffen. Die Praxis zeigt, dass der Informationsbedarf der Eltern groß ist“, sagt Sebastian Rocholl, Ausbildungsberater und Koordinator Karriere-hier bei der IHK Arnsberg.

Das Elterncafé findet virtuell statt am 17.03.2021 von 18:30 bis 19:45 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Schulabsolventen sind herzlich eingeladen, mit ihren Eltern an der Veranstaltung teilzunehmen. Anmeldungen sind möglich unter www.karriere-hier.de/aktion

Die Veranstaltung wird über YouTube und Facebook auch als Livestream angeboten. Auch auf diesem Weg besteht die Möglichkeit für die Teilnehmer, über den Chat Fragen zu stellen.

Quelle: Industrie- und Handelskammer Arnsberg, Hellweg-Sauerland

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon