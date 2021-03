Es ist die erste Sitzung dieses Ausschussses seit Beginn der Wahlperiode im November.

Auf Antrag der BBL geht es auch um die “Kosten der Unterkunft” für die Bezieher von Grundsicherung nach SGB II / SGB XII.

brilon-totallokal: Die BBL hat, nachdem sie die Sitzungsdrucksache des Bürgermeisters erhalten hat, beantragt:

“Der Bürgermeister wird beauftragt, gegenüber dem Landrat des HSK die Änderung des am 26.02.2021 vom Kreisausschuss beschlossenen Konzepts für die Angemessenheitsgrenzen für die Kosten der Unterkunft (KdU) zu fordern. Dabei soll insbesondere gefordert werden, die Angemessenheitsgrenzen für die Stadt Brilon so festzulegen, dass zu diesen Mieten Wohnungen in der Stadt Brilon auch tatsächlich in ausreichender Zahl verfügbar sind.”

Derzeit sind die Angemessenheitsgrenzen in Brilon viel zu niedrig. So darf z.B. eine alleinstehende Person für ihre Wohnung höchstens 4,88 Euro Kaltmiete je qm zahlen, sonst wird die Miete nicht vom Sozialamt erstattet. Zu diesem Preis ist aber in Brilon fast keine Wohnung auf dem freien Markt zu finden.

Den offiziellen Antrag finden Sie hier

Quelle: Reinhard Loos

