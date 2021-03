Winterberg stellt unter Beweis: Tourismus geht verantwortungsvoll auch in der Pandemie

Positives Fazit nach erstem Wintersport-Wochenende / Konzepte werden erfolgreich umgesetzt / Einzelhandel zufrieden/ Modell-Destination das Ziel

brilon-totallokal: Winterberg: Die Hygiene-Konzepte greifen, die Regeln werden eingehalten, Skiliftbetreiber und Einzelhändler sind zufrieden und hoffen auf eine erfolgreiche Fortsetzung! So lautet das Fazit nach dem ersten Wintersport-Wochenende in Winterberg. Trotz des stürmischen Wetters mit Schnee, Hagel und Regen waren die limitierten Online-Tickets des Skiliftkarussells heiß begehrt und rasch vergriffen. Auch Vertreter des Einzelhandels sprachen von einem erfolgreichen Start des „Click & Meet“-Systems. Verstöße gegen die Coronaschutz-Verordnung gab es nicht. Die Mitarbeitenden des Ordnungsamts der Stadt Winterberg und des Skiliftkarussells waren an unterschiedlichen Stellen auf den Pisten und in der Stadt präsent und beantworteten in der bislang ungewohnten Situation die Fragen der Besucher. „Uns ist eine enge Abstimmung mit allen Akteuren wichtig, das ist ein wesentlicher Teil unseres Gesamtkonzepts“, so Bürgermeister Michael Beckmann auch mit Blick nach Düsseldorf. Schließlich ist es Ziel, Winterberg zur Modell-Destination für ein verantwortungsvolles Öffnen der Tourismus-Branche zu entwickeln.

Regeln werden vorbildlich eingehalten

„Das Wochenende hat gezeigt, dass die Konzepte sowohl bei den Skiliftbetreibern als auch im Einzelhandel gut sind und erfolgreich umgesetzt werden. Es hat sich zudem gezeigt, dasssich die Gäste und Einheimischen vorbildlich an die Regeln halten und wir nun weiter optimistisch in die Zukunft blicken in der Hoffnung, dass der Weg fortgesetzt wird und sogar ausgeweitet werden kann mit Blick auf das Gast-und Beherbergungsgewerbe und die nahenden Ferien“, so der Geschäftsführer der Winterberg Touristik und Wirtschaft, Winfried Borgmann, sowie Julia Aschenbrennervom Stadtmarketing.

„Alles entspannt“–so lautete denn auch das Fazit des Skiliftkarussells Winterberg. Vorbildliche Gäste, keine Wartschlangen an den Liften aufgrund des begrenzten Ticket-Angebotes und ein einwandfrei funktionierendes Ticketsystem haben gezeigt, dass die schon lange in den Schubladen schlummernden Konzepte sofort problemlos umgesetzt wurden. Seit Monaten hatten Touristiker und Skiliftbetreiber genau darauf hingewiesen und gehofft, endlich loslegen zu können. Bis Anfang vergangener Woche hatte dies die aktuelle CoronaSchutz-Verordnung des Landes nicht zugelassen.

„Click & Meet“ bietet exklusives Shopping-Erlebnis

Auch die Einzelhändler sowie der Stadtmarketingverein kommen gemeinsam zu einem positiven Fazit. So sei es gelungen, dass die Gäste, aber vor allem auch die Einheimischen das Angebot der vorherigen Anmeldung und Terminvereinbarung in den Geschäften genutzt haben. „Händler und Kunden machen das Beste aus den aktuellen Rahmenbedingungen. Der Einzelhandel bietet exklusive Shopping-Erlebnisse mit noch individuellerer und intensiverer Beratung als ohnehin schon und die Kunden nehmend dieses besondere Einkaufs-Erlebnis gerne an“, sagt Julia Aschenbrenner. DasStadtmarketing weist in diesem Zusammenhang auch auf die Liste der Einzelhändler im Internet unter www.winterberg.de/shopping hin, die „Click & Meet“ anbieten. Neben der Terminvereinbarung, mit der Händlerund Kunde grundsätzlich auf der sicheren Seite seien, gibt es aber auch weitere Möglichkeiten, das Shopping-Angebot wahrzunehmen. „Wer mag, kann auch kurzfristig beim Händler an der Tür vorbeischauen. Einfach anklopfen, kurz nachfragen, ob der Eintritt erlaubt ist oder ob es möglich ist, kurz zu warten, bis der vorherige Kunde den Einkauf beendet hat, dann Kontaktdaten hinterlegen und schon kann es losgehen mit dem Shopping-Vergnügen“, so Julia Aschenbrenner. Diese Variante schaffe ein wenig mehr Flexibilität und sei bei der aktuellen Kunden-Frequenz eine gute Möglichkeit.

Positive Signale Richtung Düsseldorf

Mit Blick in die Zukunft und auf den erfolgreichen Restart ist Winfried Borgmann nun vorsichtig optimistisch, positive Signale auch nach Düsseldorf zur Landesregierung gesendetzu haben. „Die WTW und die Stadt sind im ständigen Dialog insbesondere mit den verantwortlichen Akteuren in Düsseldorf. Wir haben uns als Modell-Destination angeboten auch für den Bereich Gastronomie und Beherbergung und wir setzen da auch auf gute digitale Lösungen zur Besucherlenkung. Das Konzept liegt vor, der Austausch ist sehr konstruktiv und das erfolgreiche Wochenende zeigt, dass wir in allen Bereichen gut vorbereitet sind und unter Pandemie-Bedingungen verantwortungsvollen Tourismus realisieren können.“

Bild: Wintersport ist wieder möglich in Winterberg. Im Skiliftkarussell läuft eine begrenzte Anzahl von Liften. Die Tickets müssen online erworben werden vorab, das Kontingent ist aufgrund der Corona-Pandemie begrenzt.

Fotoquelle: Wintersport-Arena

Quelle: Winterberg Touristik und Wirtschaft

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon