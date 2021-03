Die Region erkunden und im eigenen Bett schlafen

Klimafreundliche Wanderwochen im August und September

brilon-totallokal: BRILON/OLSBERG/MARSBERG/MEDEBACH: Auch in diesem Jahr erschwert das Corona-Virus den Urlaub. Wandern in der Region unter Beachtung der Hygiene-Regeln wird aber im Sommer und Anfang Herbst wieder möglich sein. Davon gehen Regionalpfarrerin Kathrin Koppe-Bäumer und Simone Pfitzner, Referat Seelsorge im Evangelischen Kirchenkreis Soest-Arnsberg, aus. Vom 9. -14. August sowie vom 20.-25. September, jeweils von 9.30- 18.30 Uhr, bieten sie zwei klimafreundliche Wanderwochen in der Region an.

An sechs Tagen sollen jeweils zwischen 10 und 12 Kilometer zurückgelegt werden. Die Routen liegen im Bereich der Orte Marsberg, Medebach, Brilon und Olsberg-Bestwig. „ Wir besichtigen Besonderheiten am Wegesrand und in den Dörfern, lassen uns von der Umwelt zu spirituellen Impulsen anregen und begegnen vertrauten und bisher unbekannten Menschen“, beschreibt Kathrin Koppe-Bäumer einen Teil des Konzeptes. „Das Konzept kam gut an. Im vergangenen Jahr meldeten sich so viele an, dass wir spontan eine zweite Wanderwoche organisiert haben“, erinnert sich Simone Pfitzner.

Ein großes Thema bei dieser Wandertour ist „Nachhaltigkeit“. Start-und Zielorte erreichen die Teilnehmer/innen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Dazu nutzen sie das RLG-Urlaubsticket. Mittags wird an einem lauschigen Rastplatz das Mittagessen serviert. Dorothee Wanken hat im vergangenen Jahr das Konzept ausgearbeitet: Saisonale Produkte aus der Region werden nach nachhaltigen Gesichtspunkten verarbeitet. Müll wird, so gut es geht, vermieden. Reste werden zu neuen Köstlichkeiten verarbeitet.

Im Vorfeld findet ein Vortreffen statt. Kosten incl. Picknick und ÖPNV-Ticket: 130 Euro/Person; 100 Euro bei gleichzeitiger Anmeldung von zwei Teilnehmenden, die ein Ticket gemeinsam nutzen. Bezuschussung Einzelner ist möglich. Dazu wird um Kontaktaufnahme gebeten.

Organisation, Anmeldung und weitere Informationen: Pfarrerin Kathrin Koppe-Bäumer, Tel. 0171 -2070755, E-Mail: [email protected] und Simone Pfitzner (Seelsorgereferat), Tel. 0170 – 5220828, E-Mail: [email protected]

Wer sich anmeldet, bekommt ein Anmeldeformular und wird zum Vortreffen eingeladen.

Bild: Erkunden zu Fuß, unterstützt von Bussen und der Bahn, die heimische Region: Simone Pfitzner, Referat Seelsorge im Evangelischen Kirchenkreis Soest-Arnsberg, und Pfarrerin Kathrin Koppe-Bäumer (rechts).

Fotocredits: privat

Quelle: Evangelischer Kirchenkreis Soest-Arnsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon