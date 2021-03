Woche der Ausbildung: Elternhotline am Samstag, 20. März

Im Rahmen der Aktion „Ausbildungschancen 2021“ informieren Experten Eltern und ausbildungsplatzsuchende Jugendliche.

brilon-totallokal: Viele Jugendliche haben ihren Ausbildungsvertrag längst in der Tasche, andere sind noch auf der Suche nach einer passenden Lehrstelle. Auch wenn das Ausbildungsjahr bereits am 1. August beginnt, gibt es in der Region noch gute Chancen, eine Lehrstelle zu finden.

Alle die bisher noch nicht fündig geworden sind, können und sollten sich Unterstützung holen. Ein Team aus Expertinnen und Experten der Arbeitsagentur, Kammern und Kreishandwerkerschaft berät Jugendliche zu allen freien Lehrstellen sowie zu möglichen Alternativen.

Am Samstag, 20. März, zwischen 10 und 14 Uhr gibt es die Chancen der schnellen und unkomplizierten Unterstützung und Beratung bei der Ausbildungsplatzsuche: Jugendliche und deren Eltern kommen unter der 02931 878 500 direkt ins Gespräch mit: Dietmar Stemann (Kreishandwerkerschaft Hellweg-Lippe, Konstantina Roussi (Handwerkskammer Südwestfalen), Svenja Maron, Marion Kettler, Ulrike Glässner, Inga Strunk (Berufsberaterinnen Agentur für Meschede-Soest) und von der IHK Arnsberg Lisa Plum, Florian Krampe und Sebastian Rocholl.

