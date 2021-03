POL-HSK: Verkehrskontrolle mit Drogenfund

brilon-totallokal: Olsberg: Am Donnerstagabend kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiwache Brilon in der “Oberen Talstraße” gegen 23.50 Uhr den Wagen einer 19-jährigen Frau aus Winterberg. Beifahrer war ein 16-Jähriger aus Winterberg. Im Rahmen der Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten den Geruch von Cannabis. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest bei der Frau war positiv. Beide händigten den Beamten anschließend eine geringe Mengen an Marihuana zur Sicherstellung aus. Bei der 19-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen Beide wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

