13. Hochsauerländer Laufcup startet am 09. April 2021

Nach der Absage im letzten Jahr startet der Hochsauerländer Laufcup in diesem Jahr unter neuen Bedingungen.

brilon-totallokal: Gemeinsam mit allen Laufveranstaltern hat der KreisSportBund HSK entschiedenen, die Laufserie im Sauerland trotz der Corona-Pandemie durchzuführen. Alle Läufe, die aufgrund der Corona-Regeln nicht als große Laufveranstaltung durchzuführen sind, werden dabei als Solo-Lauf angeboten. Das heißt, es werden Strecken am eigentlichen Veranstaltungsort abgesteckt und ausgeschildert, die es unter Einhaltung der Abstandsregeln laufend zu bewältigen gilt. Nach erfolgreicher Anmeldung zum Laufcup über die Homepage des KreisSportBund HSK unter https://www.hochsauerlandsport.de/veranstaltungen/hochsauerlaender-laufcup oder [email protected] bekommt jeder Läufer eine Laufcupnummer. Diese muss bei der Anmeldung zum jeweiligen Lauf der Serie mit angegeben werden.

Nach erfolgreicher Anmeldung beim Laufcup und dem Laufveranstalter gilt es die Kurz-, Mittel- oder Langstrecke zu bewältigen und einen Nachweis an den Laufveranstalter zu schicken. Eine Wertung wie in den vergangenen Jahren wird es in diesem Jahr nicht geben. Stattdessen bekommt jeder Teilnehmende, der mindestens 3 Läufe absolviert hat, eine Urkunde und landet im Lostopf für tolle Gewinne. Bei der Teilnahme von mindestens 5 Läufen verdoppelt sich die Gewinnchance. Die Teilnahme ist kostenlos! Die Laufserie startet am 09. April mit dem Solo-Lauf in Leiberg. Die Strecken von 5,2km, 10km und 20km können in der Zeit vom 09.-11.04. und 16.-18.04. gelaufen werden. Im Anschluss folgen bis zu 8 weitere Läufe in Rüthen, Sundern-Allendorf, Olsberg-Bruchhausen, Marsberg-Meerhof, Medebach-Deifeld, Bad Wünnenberg, Finnentrop-Fretter und Büren-Brenken.

Eine Übersicht dazu gibt es auf der oben genannten Homepage. Da noch nicht feststeht, ob alle Läufe als Solo-Lauf durchgeführt werden sind noch nicht alle Daten bekannt. Generell werden sie aber rund um das ursprüngliche Veranstaltungsdatum liegen. Bei Fragen wenden Sie sich an Franziska Geise unter [email protected] oder 02904-9763254.

Quelle: KreisSportBund Hochsauerlandkreis

